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【藐視判囚】涉立法會內擾亂秩序　林卓廷黃碧雲尹兆堅判囚3至7周

社會 18:20 2022/12/13

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

泛民前議員林卓廷。（資料圖片）

泛民前議員林卓廷、黃碧雲及尹兆堅，涉於2018年立法會審理一地兩檢及2020年內會鬧雙胞等議會衝突，4案今（13日）於西九龍裁判法院答辯，尹、黃各承認2項藐視罪，尹另與林承認1項妨礙正在執行職責的立法會人員罪，3人被判監3至7星期。裁判官判刑時指，是次情況有如一場又一場的鬧劇，不斷打擾議事。

4案被告為林卓廷、尹兆堅及黃碧雲，尹及黃各承認2項藐視罪，尹另與林承認1項妨礙正在執行職責的立法會人員罪。

裁判官判刑時指，議會是文明議事地方，縱然在議事過程中出現不同意見，但議事仍是嚴肅的。裁判官指，是次情況有如一場又一場的鬧劇，不斷打擾議事。

裁判官又提及，前立法會議員許智峯曾於其中一案中於票箱抽取選票，黃則在旁叫囂。裁判官指，兩人並非一唱一和，故不打算將黃的叫囂視作許的行為之中。裁判官遂將林、黃、尹分別判監3周、4周及7周。

尹申請保釋候上訴獲批，准以現金1萬元保釋，惟尹仍需就47人初選案還押。

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記者：梁錦麟

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