【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀憑《下流上車族》成視后大熱　默默耕耘：一步步走到現在

▲ 江美儀憑《下流上車族》成為視后大熱。

臨近年尾，意味着各大頒獎禮即將來臨，TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》將於1月8日舉行，今年的視后競爭激烈，其中江美儀憑貼地小品劇《下流上車族》成為大熱人選之一，獲不少觀眾看好。

江美儀出席活動製作聖誕花環應節，並跟TOPick預告聖誕節活動將會約一班行山朋友到較特別的地方遠足。

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視后大熱

《下流上車族》成為今年的話題作，女主角江美儀憑此劇入圍今屆《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女主角」，人氣急升！

她謙稱：「開心的，很多謝傳媒每天洗版式談論《下流上車族》，令很多人都每天趕回家看，我也很開心。現時的競爭很大，不止是本地電視台，跟國際性的電視節目競爭，收視很高我已當作是贏了，贏了口碑。在現在這個時刻能帶歡樂給大家，是一件很開心的事，大家這幾年都不易過。」

至於能否於台慶上獲獎，她表示：「隨緣吧。始終需要天時地利人和，有當然很開心，沒有也覺得已嬴了。」

江美儀曾於2013年在台慶頒獎禮上奪得「最佳女配角」，她感慨道：「那年2013年，今年2022年，剛好10年，人生有多少個10年呢？能否在人生的10年內獲得兩個獎呢？無論甚麼獎也好，不過這是我們的主觀願望，如果現實如是便好了。」

如若真的獲獎，她認為：「這將會是我人生中一件很光輝的事情。但很多事情都不是我想怎樣便怎樣，自己其實已盡力，接着便要看上天的安排。」

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作品引共鳴

《下流上車族》成功引起觀眾共鳴，她覺得：「人生如戲，戲如人生。每次拍劇都會有共鳴，不過問題是能觸動到多少人的心，我們這套戲很幸運，任何階層也觸碰到。」

衣、食、住、行都是生活所需，而住屋問題是多年來不少香港人的煩惱之一，江美儀指：「無論是剛剛畢業也好，或是到了退休年齡，可能是買給家人或自己。加上劇情講述鮑姐的兒子移民，恰巧這個時候也有很多人移民，突然很普及。可能因接觸面大，所以反應亦大。」

▲ 《下流上車族》。

不靠別人

劇中最觸動她就是究竟是否必須買樓，「全家上下節衣縮食人人都要為層樓去準備，這是否必須呢？但當我跳出來，以媽媽的角度看又真的需要，媽媽跟芊芊所說的話，起碼有層樓，安全感大很多。做女人最重要是自己能養得起自己，那便不用怕。」她憶起媽媽跟她的一句話：「不靠人就是最叻的人。」

她續說：「有些人會覺得等家人留下甚麼給自己，我則認為等倒不如自己去賺錢，有就是錦上添花，沒有也有養活自己、過得很好，那便無敵。我覺得沒甚麼是不靠自己努力而可以獲得的。」

她很感恩現有的一切，「上天待我很好，讓我入了這行不用由低做起，有很多機會都是很好。我是靠我自己一步步走到現在這步，我沒有父蔭、後台，就一個女子在這個圈廿多年了。」

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裝備自己

2013年憑《衝上雲霄II》的「Head姐」方芮嘉獲得「最佳女配角」，當中的黑絲造型深入民心，亦令江美儀被冠上「黑絲儀」之名。來到2022年，「黑絲儀」重現於《下流上車族》，她有感而發：「就像冥冥中注定一樣，或許10年後也繼續是黑絲儀。」

被問到日後會否介意穿著性感服裝演戲，她直言：「其實不存在介不介意，而是劇情需不需要，視乎角色。」她強調：「演員需要無時無刻裝備好自己，如果突然有角色需要穿性感睡衣，卻因Keep得不Fit而未能演好便會覺得很可惜，也會成為一名不專業的演員。」

▲ 江美儀跟「發哥」周潤發去行山。

日前獲網民大讚跟「芊芊」郭柏妍外貌相似，她表示：「是開心的，每件事的結果都是有原因的，我是很努力去Keep的，我會做運動，飲食方面會比較清淡。平日的生活很有規律，我不是夜瞓的人，約10時、11時便去睡。早上很早起床，有時會做運動或畫畫。」

注重養生的她於年輕時亦曾經放任，「當身邊朋友都不再蒲，改為跑步、行山，加上有星級教練周潤發帶路，便改掉過往的壞習慣。」

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愛自己

現時單身的江美儀坦言想找個伴很久，但對方卻未「覆機」，「很多事都並非理想當然，難得娛圈開始再有眉目便想應否為自己再衝線一下。有（伴）的話就有個膊頭可倚靠，沒有的話便做自己。這數年都很享受自己一個生活，不被家庭束縛，無牽無掛。」

經歷過秘婚及離婚，江美儀從中有所啟發：「之前的經歷告訴我愛自己很重要，我是一個經常為人設想的人，習慣了照顧別人，忽略了自己也需要被照顧。」

她提醒大家一定要愛錫自己，加上逐漸有朋友離開自己，令她有更深感受，「以前會覺得很多事情都是理想當然的事，但其實『睡了』就是『睡了』，便再沒有了，你怎知自己何時死？你要想在你走之前有沒有做過令人不開心的事，有些事是彌補不到的。放過別人等於放過自己。」

經歷令人成長，同時亦帶來得著。

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記者：梁樂欣

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