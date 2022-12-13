【真相大白】17歲少年被控謀殺坐足25年冤獄　當年證人突承認給假口供終獲釋

▲ 美國一名17歲少年被控謀殺， 坐足25年冤獄後終獲釋。

美國兩名17歲少年被控謀殺監禁25年後，Podcast節目發現了證明他們無罪的新證據，當年的證人在節目上承認給假口供，最終將二人的謀殺罪名推翻。他們坐足25年冤獄後終於在上周獲釋，重投新生活。

被控謀殺15歲少年

綜合外媒報道，來自美國喬治亞州的Darrell Lee Clark和Cain Joshua Storey，在1996年因15歲的Brian Bowling中槍死亡，而雙雙被控謀殺罪，而他們當年只是17歲。事發時Cain與Brian在同一房間，當時Brian正在和他的女朋友通電話，並告訴她，他正在用Cain帶來的槍玩俄羅斯輪盤殺戮賭局。

最初Cain因向Brian提供武器而被控過失殺人罪，其後改為謀殺罪，並將Darrell列為共同被告，儘管他有不在場證明。檢察官辯稱，這兩名少年為了報復，而密謀殺害Brian。二人於1998年被判處無期徒刑，入獄逾20年。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

兩關鍵證人道出真相

直至去年年底，Podcast節目「證明：真實的犯罪」（Proof: A True Crime）兩名主持Susan Simpson和Jacinda Davis訪問了案件中兩名關鍵證人。她們的調查發現，當年警方脅迫一名女鄰居作出虛假陳述，否則會帶走她的孩子。

另一名關鍵的男證人，當年作供指看到Darrell從院子逃走。他在1976年目睹了一場不相關但相似的槍擊事件，卻無法將那次事件與1996年的案件分開。事實上，這名男子從未指認過Darrell，也沒在院子裡看到任何人。

坐25年冤獄後獲釋

Darrell和Cain的律師Luke Martin代表他們提交新審判動議後，檢察官同意推翻Darrell的定罪，並駁回對他的所有指控。Cain則被裁定過失殺人罪，改判10年有期徒刑，而他已入獄25年。二人最終在上周獲釋。Darrell在一份聲明中，分享他獲釋後的喜悅︰

你永不會想到這樣的事情會發生在自己身上！我從來沒想過會在監獄裡度過大半生，尤其是我沒有做過的事情。我很高興25年後終於真相大白。

他們經歷四分一世紀的牢獄生涯，終於可以回家，還趕及聖誕節假期，將重新回到錯過的生活中，與親友相聚。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳