【煙草終局】吸煙與健康委員會促未來3年大加煙草稅　首年先加100%

政府已訂立目標於2025年將香港吸煙率由目前9.5%降至7.8%，香港吸煙與健康委員會稱，要在短短3年間達此目標必須採取進取且具效果的措施，並引述研究指，有約6成煙民稱若一包煙的零售價增至約100元能促使其戒煙或減少吸煙，倡政府未來3年大幅增加煙草稅，首年增100%，讓每包煙售價加至100元，之後兩年再各增50%，隨後再按年增加稅率。

委員會表示，香港過往經驗均反映吸煙人口下降的速度取決於煙草稅的加幅，舉例政府分別於1983年及1991年加煙草稅3倍及1倍，香港的吸煙率便在1983至1993年間減少8.4個百分點。主席湯修齊補充，本港2012年至今沒有大幅增加煙草稅，僅在2014年將煙草稅加11.7%，即加4元後便持續凍結，雖吸煙率仍持續下降，但跌幅緩慢，至今僅跌1.2個百分點，形容其控煙效果已日漸失效。

他提到，政府若要達7.8%的目標，就要在不足3年時間內減少約10.4萬吸煙人口，促政府在未來3年要大幅增加煙草稅，首年先加100%，即每包煙的煙草稅由38元加至76元，讓每包煙售價由目前62元加至100元，推動煙民開始戒煙；而接著兩年則再各加50%，令煙草價格在2025年加至200元。湯修齊續稱，政府必須制定長遠持續增加煙草稅的政策，建議2025年後煙草稅隨通脹比例再加一定百分比，以維持煙草稅效用。

湯修齊預料，若增加煙草稅100%，將可為下個財政年度帶來約80億元額外收益，建議政府撥作資助多項現行的扶貧、醫療及控煙工作，實現「取諸社會，用諸社會」。

另外，委員會今年1月至7月委託港大進行控煙政策調查，共訪問5164名市民，包括1719名煙民、1720名不吸煙者以及1725名已戒煙者。調查發現，約76.4%受訪者支持翌年增加煙草稅，亦有66.5%煙民表示若煙的零售價上升將減少吸煙或戒煙，表明會戒煙的也有51.6%。至於吸煙者認為可以促使他們減少吸煙的煙草零售價格中位數則為100元。

港大公共衛生學院名譽臨床教授林大慶表示，香港很多控煙政策均較先進，惟偏偏加煙稅仍未達世衛建議的佔煙草售價75%，直指過去8年凍結煙草稅「令好多被煙仔害死嘅人係救唔返」，「唔加煙稅其實係害死人㗎」。他稱，每次加煙稅，尋求戒煙服務的煙民會立即增加，但煙稅維持一段時間後，有關數字便會下降，故認為要不斷加煙稅，使更多煙民戒煙或減少吸煙。他又表示，加煙稅對健康而言，可令全社會得益，唯一未能得益的只有煙草商或相關利益團體，強調應考慮市民的健康和生命，而不是維護一小撮人的利益。

煙齡約30年、現年47歲的成功戒煙者李明達表示，目前煙草售價60多元其實只等於約一餐飯的價錢，指起碼要「加多餐飯」，煙民才會思考到底「食兩餐飯好，定1包煙」，認為增加煙草稅可以推動煙民思考是否戒煙。

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記者：黃小冰