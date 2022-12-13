【聖誕2022】將軍澳「Barbie夢幻之旅」6大打卡位　加推聖誕市集引進50間特色小店

▲ 將軍澳新都城中心正舉行「Barbie夢幻之旅」及聖誕市集。（有關機構提供）

形象百變的Barbie公仔是每個女生的回憶，MCP CENTRAL（新都城中心2期）於今個冬日聯乘Barbie，由即日起至明年1月2日打造「Barbie冬日夢幻之旅」主題活動，粉絲可走進Barbie主題粉紅酒店，暢玩6大打卡位及遊玩專區，更可一睹歷年珍藏公仔。此外，即日起於新都城中心3期更設聖誕主題市集，記得與5米高充氣聖誕老人影相呀！

最新影片推介︰

在新都城中心2期的「Barbie冬日夢幻之旅」，必影Barbie酒店門外近6米高的巨型粉紅聖誕樹，掛著過千件Barbie公仔及衣著造型掛飾；之後可走進會場限定的聖誕特別版Barbie巨型公仔箱，一齊做真人Barbie擺個靚甫士影相！

▲ Barbie酒店門外近6米高的巨型粉紅聖誕樹。（有關機構提供）

粉絲更加不能錯過Barbie收藏系列展覽，展出多款Barbie不同經典造型，造工精緻細膩。而在主題酒店的粉紅大堂亦有多張Barbie節日造型照片，是一家人打卡好地方。記得去玩埋「Barbie粉紅睡房」及「Barbie夢幻衣櫃」互動遊戲，探索被譽為潮流象徵的Barbie服飾及其巨型衣櫃。

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期間限定店精選產品低至7折

最後要參加「Barbie奇幻變身之旅」，在巨型指甲油主題裝置中，於限時內抓到指定數量的圖案，即可贏取Barbie小禮品或指定商戶優惠券。場內還特設Barbie期間限定店，會場獨家限定購物滿$500即減$50，滿$800即減$90；店內全線Barbie玩具可享85折優惠（換購品及新品除外），精選熱賣Barbie產品更享低至7折，激減高達$200！

▲ 聖誕市集入口豎立了5米高的充氣聖誕老人。（有關機構提供）

而即日起至2023年1月2日，MCP DISCOVERY（新都城中心3期）舉辦以歐陸風打造的聖誕市集，入口位置豎立了5米高的充氣聖誕老人。場內有多間人氣小店進駐，必逛包括：以硬幣為製作原料作飾品的Dee Gogh、本地眼鏡品牌Lemonglasses、本地手作香味產品及香味產品品牌THE SCENTIST、Foodies饕客各款以永生花或乾花製作的聖誕禮盒等。

至於食品類別包括︰從世界各地採購進口食品的五豐行、於2020榮獲「朱古力界奧斯卡獎」《International Chocolate Awards 2020》Bronze award (Nuts Chocolate) 的本地人氣朱古力品牌Rayca’s Chocolate、出售高質素乾果小食的Greatnuts及Helen Fiori Food Artistry 若花饌的手作曲奇餅食等。

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活動詳情：

MCP新都城中心 x Barbie x 玩具“反”斗城 「Barbie 冬日夢幻之旅」

日期：即日起至2023年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

玩具“反”斗城期間限定店

日期：即日起至2023年1月2日

時間：上午11時至晚上8時

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

閃亮聖誕市集

日期：即日起至2023年1月2日

時間：上午11時至晚上8時

地點：MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L1天幕廣場

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責任編輯︰林綺玲