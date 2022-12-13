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【十優港姐】麥明詩上載床上內衣照引幻想　Louisa澄清事件來龍去脈

娛樂 19:39 2022/12/13

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

十優港姐麥明詩（Louisa）在12月4日被踢爆與緋聞男友盛勁為齊到日本北海道旅行，而且二人以情侶裝打扮上機，Louisa更在機上靠在男方的膊頭入睡，甜蜜到爆。

事後，麥明詩有更新個人社交平台，比如有網民取笑她坐經濟位，麥明詩即回應：「係呀，我仲要用準備要過期嘅Asia miles黎（嚟）換添」。但是對於戀情，Louisa雖然沒承認與盛勁為拍拖，但卻也沒有作出否認。

【麥明詩拍拖】盛勁為讚欣賞麥明詩又靚又叻　分享追女仔必勝心得

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麥明詩澄清事件

此外，Louisa在12月11日31歲生日當天，在個人社交平台上載兩張兩張「男友視角」的日本雪地相放閃。

而日前，麥明詩於IG限時動態上載生日禮物，其中一張相片有兩件分別一黑一紅的性感內衣放在床上，而且後面更有一紥鮮花。因此，引猜測指麥明詩是在日本旅行時，在酒店房內所拍的照片。

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但一切，只是大家太多幻想的誤會。其實相片也明顯地，她有特別tag品牌，而且鮮花上的絲帶也印有品牌的名字，所以明顯是品牌所贈的禮物。

麥明詩亦在今日（12月13日）公開回應澄清指：「不是酒店房，是我家，其實我返咗香港好耐了，有品牌送生日禮物到我家，我只是在story裏面禮貌多謝一聲品牌而已。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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