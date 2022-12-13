【放寬放疫】旅發局形容放寬標誌香港旅遊大門打開　旅議會相信有助刺激旅客訪港意欲

▲ （陳靜儀攝）

港府今日（13日）公布，放寬多項防疫措施，包括取消市民進入處所需要強制使用安心出行、取消黃碼、撤銷前往內地或澳門人士「檢測待行」、減少向住宅大廈發出強檢公告及撤銷確診居家人士佩戴電子手環要求。旅發局歡迎措施，認為標誌香港旅遊大門打開；旅議會相信有助刺激旅客的訪港意欲。

旅遊發展局主席彭耀佳對放寬表示熱烈歡迎，形容新安排標誌著香港的旅遊大門已對外打開，旅客只須符合疫苗接種及檢測要求，即可一如以往，盡情享受香港的多元美食和精彩體驗，大大提高旅客的訪港意欲。

彭耀佳又預告，旅發局正密鑼緊鼓，啟動大型宣傳計劃，同時主動出擊吸引旅客來港，推動香港旅遊業復甦。

旅議會同樣歡迎放寬，相信有助刺激旅客的訪港意欲，特別是適逢年底聖誕節及農曆新年長假期的傳統旅遊旺季，認為有關新措施為訪港旅客提供了便利和誘因，希望能藉此增加入境旅行團的數目，擴大營運空間。

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責任編輯：李榮忠