【中大校董會重組】劉國勳：續任校長及校徽風波加速修例決心　段崇智相信非受針對

▲ 中大校長段崇智認為，議員提出修例重組中大校董會，並非針對他本人。（陳靜儀攝）

中文大學校長段崇智續任及校徽風波，惹來3名身兼中大校董的立法會議員加速提出修例，盼將校內、外校董比例改革為1：2。立法會教育事務委員周五（16日）將討論修訂《香港中文大學條例》（第1109章）的擬議議員法案，中大今發聲明表示，就3名議員校董提出重組校董會建議，同意成立專責小組跟進。

段崇智今日（13日）出席活動時回應表示，重組校董會方案暫無任何結論，形容是從2009年討論至今，2016年曾想改革但未能做到，他又認為修例並非針對他本人。

中大聲明表示，校董會前日進行會議，聽取議員張宇人、劉國勳及鄧家彪關於修訂《香港中文大學規程》以重組校董會的建議，校董會成員已就有關建議作出討論，並同意成立專責小組，進一步諮詢各持份者意見，將盡快向校董會提交初步結果。專責小組將檢討2016年重組校董會方案，並因應3位議員提交予立法會的建議，探討該方案是否仍然適用。

提出修例的議員之一，劉國勳今在社交平台發文表示，早前的中大續任校長、更改校徽風波，加速3名議員校董提出改革校董會修例的決心。他提及，中大曾在2016年提出重組校董會方案，形容今次是延續當日工作，包括精簡校董會組成、增加校外校董比例，及提升校長、副校長等重要位置任命門檻，對於2016年方案建議校內校董數目為11人，3名議員提出維持有關數目，但增加校外校董數目至22人，校內、校外校董比例做到1：2，與其他大學看齊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅