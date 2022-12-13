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【放寬防疫】60人東南亞考察團明天參觀西九　本港接待社料1月接到10多團

社會 21:55 2022/12/13

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早前有泰國團以「團進團出」訪港，明日起取消黃碼後，旅客即可入食肆吃飯。（資料圖片）

旅發局早前邀請近60名東南亞旅遊業界今日抵港，展開5日4夜大型考察團，他們來自泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓及新加坡，視察本港最新旅遊狀況。據悉旅發局邀請他們來港時，仍然是「0+3」安排，適逢港府昨宣佈明日起放寬入境首3日黃碼限制，他們今日即可到餐廳等表列處所。行程包括2日參觀最新景點，明日將到西九M+博物館、香港故宮博物館、西九海濱的聖誕小鎮；另一日到海洋公園、迪士尼樂園最新城堡煙火匯演、女人街等。

業界與考察團接洽生意

考察團另一重點是安排本港接待社與這批東南亞業界全日面談，接洽生意合作。接待東南亞團的國聯假期業務總監陳國東表示，明日將同16位當地業界會面，「每節15分鐘，大家輪流向他們介紹自己公司的接待行程，希望做多啲生意。」

早前港府容許「團進團出」旅客，黃碼期間可入食肆，便利旅行團，但陳國東表示他並沒有接團，因為合資格餐廳不多，而且要旅議會審批行程，至少要5日時間，較難組團。

聖誕機票酒店貴　業界料1月陸續較多團來港

他說本身接待星馬泰及菲律賓旅客，「原本以為泰國及菲律賓市場會較先跑出，但又不見好多客來。」他指東南亞對本港入境限制的資訊混亂，不時收到當地業界查詢，認為旅發局當地辦事處應該多向當地業界宣傳本港最新安排。

不過他認為香港仍有吸引，尤其不少新景點落成，「上周剛有批馬來西亞旅客準備下周一家大小自由行來港，找我們安排車輛及觀光行程。」另外早前有1個8人菲律賓團黃碼都不介意來港，本月26日抵港，如今受惠於新安排到餐廳食飯，「他們都會好開心。」他說：「他們應該有平價機票所以來，聖誕的機票酒店都會貴。」他相信最快1月才有較多團來港，料該公司1月有10多團。

不少接待社倒閉　憂接待力有限

疫情間不少接待社倒閉，「好多行家保留牌照，但早已放棄業務，我都做了一年餐廳兼職啦，早前才重組舊員工重啟業務。」他擔心若全面通關，本港不夠接待社接待旅客。

旅客維持2次核酸檢測+5次快測　憑臨時疫苗通入食肆

旅遊界立法會議員姚柏良認為港府防疫政策放寬較遲，但已邁進一步，期望將旅客核酸檢測減至1次。而現時旅客入境會獲發紙本臨時疫苗通行證，他們將繼續憑這疫苗通進入食肆及酒吧等主動核查的處所。
 

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記者：吳雋妍

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