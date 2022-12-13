【放寬放疫】教育局宣布入校毋須掃安心出行　持免針紙教職員取消7日一次核酸

▲ 教育局宣布入校毋須掃安心出行，持免針紙教職員免7日一次核酸。（資料圖片）

港府今日（13日）公布，放寬多項防疫措施，包括取消市民進入處所需要強制使用安心出行、取消黃碼等。教育局宣布，由明日起所有進入校園人士毋須使用「安心出行」應用程式掃瞄學校的場所二維碼，惟到訪者仍要符合「疫苗通行證」的要求方可進入校園。

教育局晚上向學校發通告表示，因應政府撤銷巿民進入處所時必須掃瞄「安心出行」場所 二維碼的要求，明日起，所有進入校園人士毋須使用「安心出行」應用程式掃瞄學校的場所二維碼，學校亦毋須在校舍內張貼「安心出行」場所二維碼。

惟「疫苗通行證」安排會維持不變，除獲豁免 人士外，所有教學及非教學人員、在校園內提供服務人士及到訪者均須符合 「疫苗通行證」的要求方可進入校園，而相關人士進入學校時必須繼續出示 「疫苗通行證」。

另外，未接種疫苗但因持有有效醫生證明獲豁免「疫苗通行證」接種要求的教職員，不需再每7日一次核酸，惟仍須在每天上班前進行快速抗原測試；全體教職 員（包括所有教學及非教學人員）、校巴及保姆車司機、隨車人員及學生繼續維持在每天回校前完成一次快速抗原測試。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠