【放寬放疫】3歲以下幼童豁免強檢　11類職業取消定期核酸檢測【一文看清放寬詳情】

▲ （曾耀輝攝）

港府今日（13日）公布，放寬多項防疫措施，包括取消市民進入處所需要強制使用安心出行、取消黃碼、撤銷前往內地或澳門人士「檢測待行」、減少向住宅大廈發出強檢公告及撤銷確診居家人士佩戴電子手環要求。

調整本地檢測策略，包括縮小定期核酸檢測的對象範圍

政府明日起縮小定期核酸檢測的對象範圍，有關定期核酸檢測的要求只會適用於高危群組。其他群組在新安排下無須再進行定期核酸檢測，但政府呼籲員工自行定期進行快測並申報陽性結果。

繼續定期核酸檢測的高危群組

醫院管理局員工

安老院和殘疾人士院舍員工

取消定期核酸檢測的群組

機場員工

檢疫中心／設施及有關專車的員工

貨櫃碼頭及船務工作人員

社區檢測中心／檢測站及臨時流動採樣站的工作人員

屠房從業員

凍房工作人員

餐飲處所／表列處所的表演者

郵輪「公海遊」的船員及乘客

未能滿足「疫苗通行證」下接種疫苗要求的餐飲業務／表列處所員工

建造業工地人員

學校教職員

政府同時正逐步減少向住宅大廈發出強制檢測公告，豁免三歲以下的幼童進行強制檢測，亦會撤銷進口冷凍食品及其包裝樣本的檢測安排。政府會檢討社區檢測的需求，並在適當時候調整社區檢測中心及檢測站的數目和開放時間。

酒吧宴會活動仍要快測

現行快測要求（包括適用於酒吧／酒館、宴會活動、院舍院友、餐飲處所／表列處所的表演者和未能滿足「疫苗通行證」下接種疫苗要求的員工，以及學生和教職員等的安排）會維持不變。

撤銷市民進入處所時必須掃描「安心出行」場所二維碼的要求

政府由明日起撤銷市民進入處所（包括政府大樓及場所）時必須掃描「安心出行」場所二維碼的要求，而各場所負責人亦無須張貼「安心出行」場所二維碼。

撤銷「疫苗通行證」的「黃碼」安排

府由明日起會撤銷「疫苗通行證」的「黃碼」安排，即進入各類處所（包括餐飲業務處所）的限制。除確診人士會受「疫苗通行證」的「紅碼」限制外，其他人士一律會獲發「藍碼」。

撤銷前往內地人士的口岸快速核酸檢測安排

政府會由明日起撤銷前往內地或澳門人士在口岸的離境額外核酸檢測安排。有關旅客仍須按目的地要求持有登機前（經機場離境旅客）或離境前（經陸路口岸離境旅客）48小時內一次核酸檢測陰性結果證明。

撤銷居家隔離人士佩戴電子手環要求

現時確診者受「紅碼」限制，不能進入各類處所，感染人士在社區傳播病毒的風險已有效降低。政府決定撤銷居家隔離人士佩戴電子手環的要求。

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記者：李榮忠