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【中大風波】3名議員倡修例改革中大校董會　大削逾半校內成員席位

政治 22:26 2022/12/13

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3名身兼中大教董的議員鄧家彪（左起）、張宇人和劉國勳。（經濟日報資料圖片）

立法會教育事務委員會本周五開會，討論修訂《香港中文大學條例》，改革中大校董會的組成。3名身兼中大教董的議員張宇人、劉國勳和鄧家彪建議，校外成員須佔大多數，與校內成員數目的比例約為2:1。

經歷早前校長續任和更換校徽等風波後，建制派一直有聲音要求改革中大校董會。3名議員今日向教育事務委員會提交文件，建議將中大教董會成員人數，由現時55人，減至34人。

現時中大校董會成員中，校外和校內成員數目的比例約為1:1。3名議員建議，修例後有關比例應改為2:1，校董會校內成員由現時共27人，大幅削減至僅11人；校外成員的人數則改為23人。

修例建議亦訂明，應加強大學監督的角色，日後中大校董會的主席和副主席，改由監督委任；並明文規定大學受薪僱員，不能獲委任為司庫或校董會副主席。

另外，修例建議亦觸及校長任命程序，訂明校長和常務副校長的職位，須由大學校董會藉不少於當其時全部成員的四份之三，投票通過的決議聘任。

3名議員在修例建議文件中提到，「2019年反政府動亂期間，中大校園內發生了人神共憤的暴動事件，中大校方在事件中所持態度及處理手法叫人驚訝，不單有損校譽，更嚴重沖擊公眾對中文大學的信任，叫校外主要持份者極度失望。」

3人又批評：「中大校董會在校長續任和校徽改動等公眾關注的議題上所表現出的我行我素，更叫校外持份者深感沮喪。」

他們續指：「教資會其他院校已進行相應改革，唯獨中文大學校董會的組成、管理架構和管治方式仍舊陳封不動，與香港時代脫節；作為一個接受公帑資助的機構，情況不能接受。對此，作為中大學董會內的立法會議員代表，我們認為，立法會有責任對此等亂象採取行動，撥亂反正，以向公眾交代。」

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責任編輯：胡偉明

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