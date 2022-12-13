【齊心十周年】梁振英︰只要不躺平　香港對國家是很有用的

▲ 梁振英表示，只要不躺平香港對國家是很有用的。（齊心基金會提供）

香港齊心基金舉行論壇暨10周年慶典，以「踐行現代化中國路」為主題。全國政協副主席梁振英發表主題演講，強調關鍵詞是「踐行」，而「踐行」是需要有動作的，「只要我們動起來，不躺平，香港對國家是很有用的。」

梁振英指出，今日中國已「站起來了」，但「站起來」之後，必須盡快站得穩，才可以「富起來、強起來」。他直言，一個國家要富，必需要同時強，一個國家富而不強，就像一些人瘦而不健康，故此我們要建設的不是一個現代化富國，而是現代化強國。

他解釋，「強國的意思就是各個方面都要強。現代化的中國、現代化的強國，需要有各個方面的現代化平台、現代化的產業，而香港不能夠缺席和掉隊。誰去做這些事，全國人民都要做這些事。」他解釋，二十大報告的主旨就是建設現代化國家，標題很長，但是「建設現代化國家」這七個字是主旨，那大家要做的，就是後面的幾個字「團結奮鬥」：「香港人要參加這個奮鬥，與全國人民團結在一起。」

特首李家超透過視像發言時指出，正確了解二十大精神，有助香港實踐「一國兩制」行穩致遠，有助香港更好融入國家發展大局。他形容，在國家邁向現代化強國的道路上，香港是見證者，也是參與者，更加是貢獻者，鼓勵社會不同領域的翹楚，合力推動香港各界學習貫徹二十大精神，令它可以深入社會不同層面、不同階層。

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責任編輯：關景騰