【九大校長論壇】鄭國漢諷知識分子患「民主幼稚病」　段崇智喻假新聞為病毒須「打疫苗」

▲ 9間大學校長及副校今（13日）在田家炳基金會教育論壇上討論年輕人德育教育工作。（陳靜儀攝）

2019年社會事件後有意見質疑大學生德育培育工作不足，包括8大在內的9間大學校長及副校長今日（13日）出席一個教育論壇，多名大學校長均指國民教育或價值觀教育均要從小開始，中文大學校長段崇智將近年全球湧現的「假新聞」比喻為病毒，認為首先要為學生「打疫苗」，小學起設邏輯課教分辨對錯，嶺南大學校長鄭國漢更直指不少高知識分子也患上「民主幼稚病」，倡增設比較實際管治數據的大學課程。

在兩岸四地推動教育工作的田家炳基金會今年成立40周年，今午在灣仔會展舉辦教育論壇，9間大學代表獲邀出席討論學校德育及價值教育工作。談到如何培養香港學生兼備家國情懷和國際視野，鄭國漢指「世界公民」概念已被他人「武器化」，故嶺大最新發展計劃目標培育學生成為兼具本地及國際視野的「本地公民」，包括修讀與香港及中國有關的4科必修科；他更指不少大學生的價值觀在中學時已成形，若「反華」及「港獨」的「餘毒」提早肅清，大學教育可事半功倍。

鄭國漢更直指不少人包括高級知識分子也患上民主幼稚病，並不了解自由民主制度實際操作和優劣，他提倡各大學增辦以管治實際結果數據和案例為本的比較經濟政治制度課程，讓數據及案例說話，毋須灌輸價值。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

段崇智則指在現時全界也面對猶如新冠病毒的「假新聞」問題，隨着近十年流行的數碼化出現，認為首要為學生「打疫苗」，倡在小學、中學及大學均設邏輯課，教學生分析對錯，舉例指芬蘭在這方面做得好。

教大校長張仁良則強調價值教育應從小做起，提及教大近年推出大量動漫、教材，助準教師及中小學生培育國民身份認同，但強調學校、家庭和社會教育3方面同等重要。他亦指每年中小學及大學舉辦大量內地交流團，參與人次多，但參加者多數是同一班人，倘情況持續，10年後或會出現同樣問題。

論壇獲逾百名教育界人士參與，討論氣氛熾熱。參加者之一、港大前副校程介明指他曾任大學社監多年，認為大學階段是「釋放學生」的過程，並非「聚焦塑造」，故他認為大學應多給予機會學生開放想法。另有與會者提出大學會否重組學生會，由學生像昔日般自主舉辦國情班、交流團等，段崇智主動回應指，去年中大學生會並非「解散」，而是學生會成員自行「辭職」，重申倘學生會完成註冊便可恢復運作；其餘多間已不再承認學生會的大學則未有回應。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅