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【寒冷天氣】首發寒冷天氣警告　今早市區普遍降至12度或以下

社會 09:04 2022/12/14

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受東北季候風補充及一道雨帶影響，今明兩日廣東沿岸地區天氣寒冷。(資料圖片)

受東北季候風補充及一道雨帶影響，本港昨日顯著轉涼，天文台預計未來一兩日廣東沿岸地區天氣寒冷，並於昨午發出寒冷天氣警告，是今年入冬後首次。預計今日最低只有攝氏12度，最高亦僅14度，預料一股強烈冬季季候風會在星期五晚間抵達華南沿岸，周末至下周初該區天氣進一步轉冷，周日及下周一最低僅9度。

天文台指，華中氣壓正上升，預料一股東北季候風補充會在今早抵達華南沿岸，按自動分區天氣預報，預計今日黃昏，市區跌至12度，多區只有10及11度。​明日氣溫將略為回升，周五最高有18度，預料一股強烈冬季季候風會在周五晚間抵達華南沿岸，周末至下周初該區天氣進一步轉冷，風勢頗大，天色好轉。周日及下周一氣溫介乎9至15度，而新界多區只有7度，打鼓嶺只有6度。市民宜注意保暖。

民政事務總署昨在各區開放共18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。中心會於今日日間寒冷天氣警告仍然生效期間繼續開放。社署提醒長者注意保重身體，並呼籲其親友和鄰居多關心及慰問體弱長者的身體狀況，尤其是獨居長者。

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責任編輯：余思嵐
 

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