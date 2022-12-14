【寒冷天氣】首發寒冷天氣警告　天文台總部錄最低氣溫11.5度

▲ 受東北季候風補充及一道雨帶影響，今明兩日廣東沿岸地區天氣寒冷。(資料圖片)

天文台今日（14日）表示，本港受東北季候風補充及廣闊雲雨帶影響，早上天氣寒冷，截至早上10點，天文台總部錄得最低氣溫11.5度，是今年入冬以來最低，新界地區氣溫更降至最低約10度。 預料未來一兩日仍然相當清涼，有幾陣雨。周末至下周初該區天氣進一步轉冷，周日及下周一最低僅9度。

天文台指，華中氣壓正上升，預料一股東北季候風補充會在今早抵達華南沿岸，按自動分區天氣預報，預計今日黃昏，市區跌至12度，多區只有10及11度。​明日氣溫將略為回升，周五最高有18度，預料一股強烈冬季季候風會在周五晚間抵達華南沿岸，周末至下周初該區天氣進一步轉冷，風勢頗大，天色好轉。周日及下周一氣溫介乎9至15度，而新界多區只有7度，打鼓嶺只有6度。市民宜注意保暖。

民政事務總署昨在各區開放共18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。中心會於今日日間寒冷天氣警告仍然生效期間繼續開放。社署提醒長者注意保重身體，並呼籲其親友和鄰居多關心及慰問體弱長者的身體狀況，尤其是獨居長者。

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責任編輯：余思嵐

