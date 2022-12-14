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【打擊毒品】何文田檢值約130萬元疑海洛英及冰毒　警方拘捕2男女

社會 09:18 2022/12/14

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(警方提供)

旺角警區特別職務隊人員根據線報及深入調查，昨日（13日）在九龍城區展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反三合會及反毒品行動，以打擊區內販賣毒品活動及堵截三合會收入來源。
 
行動中，人員在何文田街對開截查一名形跡可疑的女子，並在其身上檢獲213克懷疑海洛英。人員其後搜查該名女子位於何文田街的住所，檢獲739克懷疑海洛英及超過815克懷疑冰毒。行動中檢獲的毒品總市值約130萬元。其後在該住宅單位外拘捕一名懷疑與案件有關的男子。

該名29歲姓譚本地女子及52歲姓張本地男子涉嫌「販毒」被捕。初步調查顯示，被捕人涉嫌負責毒品包裝及本地分銷工作，並租用該單位儲存及包裝毒品。案件由旺角警區特別職務隊第一隊繼續跟進。

警方亦提醒市民，「販毒」屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐

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