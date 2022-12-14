【凍齡女神】黎姿騷全家福為爸爸弟弟慶生　Gigi為胞弟退出娛圈：開心健康過每天

▲ 黎姿真係好錫家人。

前TVB花旦黎姿（現名馬黎珈而，Gigi）向來愛鍚家人，昨日（12月13日）在社交平台分享與父親慶祝生日的照片，相中可見Gigi攬到爸爸實一實，又頭貼頭合照，相當溫馨。

不過她看見爸爸年紀漸大，亦感性留言：「看到爸爸年紀愈來愈年長，頭髮眉毛變白了，眼力和聽力也比不上以前，雖然明白是人生必經的階段，但的確有點感觸。印象中，還記得年輕壯健的爸爸抱著我去公園玩、帶我出街、拖着我的手過馬路的種種情景，這些全都是我小時候的快樂回憶。」

【凍齡女神】51歲黎姿美貌依然與家人慶生 Gigi為胞弟棄影從商建立美容王國

▲ 全家福

慶祝爸爸胞弟生日

Gigi續說：「現在就輪到我拖著你、緊緊抱住你，讓做女兒的我來繼續孝順你，只要你開心健康過每天，就是我最大的心願。祝親愛的爸爸身體健康！生日快樂！」字裏行間都流露着愛。

原來今次不但只為爸爸慶生，Gigi還提早與弟弟提早慶祝生日，難怪好有心的她更預備了兩個精緻蛋糕兼夀包，留言表示：「嚟緊細佬都就快生日但我唔喺香港所以早啲預祝#happybirthday #lovemyfamily」

之後當然不少得大家齊齊影全家福，認真溫馨滿載，其實只要一家人齊齊整整，身體健康便是最快樂的事。

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為家人棄影從商

重視家人的黎姿自14歲開始出道，為了賺錢養家更放棄讀書的機會專心一意地當演員，漸漸成為TVB一線當家花旦，大受觀眾歡迎。

2007年，黎姿的胞弟黎嬰遇到嚴重車禍並因此而癱瘓，愛錫弟弟的她因而決定退出娛樂圈，接受弟弟的醫學美容生意棄影從商，成上市公司CEO，建立美容王國。



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