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【免掃安心】盧寵茂：籲市民勿刪安心出行應用程式　持紅碼確診者自律

社會 10:17 2022/12/14

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(資料圖片)

本港今日（14日）起撤銷掃描「安心出行」、但仍保留進入食肆等要出示「疫苗通行證」的要求；取消入境人士「黃碼」限制；減少向住宅大廈發出檢測公告、豁免3歲以下幼童須強制檢測及11組別從業員的定期檢測；居家隔離免戴電子手環等共5項措施。醫務及衞生局局長盧寵茂今日表示，不認同取消掃描安心出行等是政策「急轉彎」，重申是因應實際情況調整政策，而疫苗通行證不再與安心出行掛鈎，提醒持紅碼的確診者自律。

盧寵茂接受電台訪問時指，現時調整防疫措施不是表示新冠疫情已經過去，疫症仍是大流行，特別為長者及小童帶來風險，市民在節日時要做好個人防疫，例如有症狀應做快測及核酸，均可以減低傳播風險。對於取消安心出行如何識別確診者。他指確診者本身都受法例規管，會收到當局檢疫令，法例上確診者是不應該去任何高危場所。

他又指，今次只是取消強制安心出行掃描，不是取消整個安心出行，由2020年11月推出以來，已作出逾40次調整，期間加入了很多元素，呼籲市民不要刪除安心出行應用程式，當局沒有將安心出行應用程式下架，安心出行仍有檢測二維碼，方便做核酸等。

被問到疫苗通行證是否仍對推動疫苗接種有幫助。他則稱，全球多國都有法例或不同措施，推動民眾接種新冠疫苗，如有任何其他方法推動疫苗接種，特別是推動一老一幼，但社會上有好多負面聲音，或許會間接幫倒忙。希望大眾鼓勵長者打針，而不是鼓勵推倒疫苗通行證。

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記者：余思嵐

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