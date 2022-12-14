【氣派豪宅】呂麗君+長女劉秀盈在家練舞　大劉千金藝術天份高為港爭光

▲ 劉鑾雄（大劉）千金劉秀盈（Zoe）極具藝術天份。

劉鑾雄（大劉）與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）的長女劉秀盈（Zoe）多才多藝，能歌善舞的劉秀盈不但是結他及鋼琴好手，同時亦是芭蕾舞舞蹈家，更入選香港芭蕾舞劇團，可見她充滿藝術細胞。

劉秀盈偶爾會分享練舞影片，最近她在兩層高聖誕樹旁練舞，豪宅巨廳亦隨之曝光。

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豪宅練舞

劉秀盈於IG限時動態內分享練舞影片，勤於練舞的Zoe擺出多個優雅舞姿，又與媽媽呂麗君一同在大宅的玄關位置練習，更有一棵約兩層高的聖誕樹相伴，畫面唯美。

縱然Zoe於15歲才正式學習跳芭蕾舞，不過甚有天份的她於短短兩年的努力練習下便獲英國皇家舞蹈學院頒發證書認可，又入選香港芭蕾舞劇團，

更為港爭光在國際芭蕾舞比賽中奪得金獎，十分叻女！

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氣派豪宅

據悉，呂麗君與一對子女劉秀盈和劉子鋒同居於渣甸山白建時道12號的萬呎獨立屋，屋內空間感十足，加上放置了全身鏡及欄杆設備，很適合Zoe練舞。

屋內亦有三角琴、結他套裝及整套爵士鼓，方便Zoe隨時練歌。

豪宅設有水晶吊燈配合啡色木傢俬，並舖上雲石地磚，氣派十足！

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