【創業家】中三花2.6萬創業頻上電視爆紅　25歲美女社長結婚型男老公隨妻姓

▲ 25歲美女社長結婚，型男老公隨妻姓。

16歲還是懵懂過活的中學時期，然而日本卻有女生靠著45萬日元（約2.6萬港元）創業，成立致力於以女學生為中心的網路活動、行銷及調查的公司，成為日本史上最年輕的社長，更被譽為「最正女高中生社長」。現年25歲的她，近日宣布與男友的婚訊，並公布男方長相，再次引起網民熱論。

1997年出生於東京都千代田區的椎木里佳，中三那年在父親支持下創業，成立株式會社AMF，主要製作各類行銷計劃、活動、影片及宣傳，致力推廣中學女生的文化。她表示，AMF是源自椎木家的家訓「感謝（Appreciation）」、「謙虛（Modesty）」、「全力(Full-Power)」的縮寫。

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椎木里佳同時兼任AMF董事長及總經理，並作為年輕人的代表出演各大綜藝節目，引起熱列討論。雖然年紀輕輕就創業，但椎木里佳並沒有因而輟學，先後考入慶應義塾大學高中部、慶應義塾大學文學部，是一名高材生。

▲ 椎木里佳近日公布與男友結婚喜訊。（IG圖片）

丈夫隨妻姓

除了AMF外，她在2015年亦就任株式會社「TOKYO GIRLS COLLECTION」的顧問；2016年與父親椎木龍太合著了《女高中生社長學會經營》一書；2021年5月，年僅23歲的她成為NHK中央廣播節目委員會有史以來最年輕的成員，該委員會審議NHK節目的適當性。目前她還負責Z世代的營銷，並作為社交媒體趨勢營銷協會的代表理事，「JC・JK流行語大賞」的策劃和製作人等。

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11月剛踏入25歲的椎木里佳，12月13日在Instagram宣布與男友步入婚姻殿堂，並公開了新婚老公的照片，她身著傳統白色和服，捏著丈夫的臉頰，兩人都相當可愛。她在帖文中表示，丈夫是同為創業家的高中學長，兩人從學生時代開始，不但是伴侶，也是好朋友與創業家同伴，一直互相扶持。

由於日本採用夫妻同姓制度，如果雙方均為日本國籍，就需要統一姓氏，椎木里佳表示，自己會維持原姓，老公則會改跟她的姓氏。

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責任編輯︰王明芳