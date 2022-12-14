【MIRROR成員】Anson Lo入行4年以來首次請病假 教主：大家真的要多穿衣服
在昨日（12月13日），MIRROR的官方Instagram中的限時動態指因「教主」盧瀚霆（Anson Lo）身體不適，而要取消原定的電台節目訪問，並改期進行。
後來，教主於個人IG交代情況，「今天發燒了 應該是入行四年第一次請病假 真的撐不住 麻煩了各個工作單位因此而延期 真的好抱歉」，相信一定令一眾神徒相當心痛！
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教主交代最近工作
在休息當中的教主依然不忘上載一張自拍照，果然是相當寵粉。他在帖文中交代自己因發燒而請病假之餘，也公開自己最近的工作內容：
今天發燒了
應該是入行四年第一次請病假
真的撐不住
麻煩了各個工作單位因此而延期
真的好抱歉
剛剛睡醒的我
突然好想和你們update一下
我最近的近況
最近除了日常工作之外
最忙著的就是籌備自己的時裝品牌
雖然已經踏入最後階段
但是仍要作史無前例多的決定
是辛苦的 但我很享受
由brand名、理念、布料、顏色、包裝
自己也投入參與
每一款item都是自己好想穿上、好自豪的
到時希望你們也會喜歡吧💪🏻
另外
開始籌備下年第一首歌
開始下個月電影工作的試造型和開會
這些事情都有一些元素
是自己沒有遇過、嘗試過
很榮幸 而且十分期待
Update完畢了
最近天氣轉冷了不少
大家真的要多穿衣服 小心身體
知道你們好擔心我
放心吧
我好快好返♥️
#以一張之前的自拍紀錄一下
#我會好好照顧自己
接連「出事」
在11月13日，教主與鄭欣宜（Joyce）參與《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》的演出，二人在台上盡展活力與默契。
在完騷後，大會本安排欣宜與Anson Lo接受傳媒訪問，可是教主卻因胃痛不適未能受訪，獨撐的欣宜打圓場開玩笑稱因為她電太強，電到教主胃痛。
教主的經理人「花姐」黃慧君向傳媒交代事件稱：「佢（Anson Lo）一表演落台胃抽筋，佢好辛苦，跟住就雖然要醫護人員幫手，就入咗房，本來佢好想出嚟（完騷受訪)，但抖咗好耐都頂唔順，所以我送佢返屋企休息！」
另外，網上流出一段約10秒的片段，從中見身穿紅色舞衣的教主全身乏力，要由兩名聖約翰救傷隊人員攙扶離場。
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撰文 : TOPick柴犬出動