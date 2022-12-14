【MIRROR成員】Anson Lo入行4年以來首次請病假　教主：大家真的要多穿衣服

▲ 教主自揭入行四年以來首次請病假。

在昨日（12月13日），MIRROR的官方Instagram中的限時動態指因「教主」盧瀚霆（Anson Lo）身體不適，而要取消原定的電台節目訪問，並改期進行。

後來，教主於個人IG交代情況，「今天發燒了 應該是入行四年第一次請病假 真的撐不住 麻煩了各個工作單位因此而延期 真的好抱歉」，相信一定令一眾神徒相當心痛！

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教主交代最近工作

在休息當中的教主依然不忘上載一張自拍照，果然是相當寵粉。他在帖文中交代自己因發燒而請病假之餘，也公開自己最近的工作內容：

今天發燒了

應該是入行四年第一次請病假

真的撐不住

麻煩了各個工作單位因此而延期

真的好抱歉



剛剛睡醒的我

突然好想和你們update一下

我最近的近況



最近除了日常工作之外

最忙著的就是籌備自己的時裝品牌

雖然已經踏入最後階段

但是仍要作史無前例多的決定

是辛苦的 但我很享受

由brand名、理念、布料、顏色、包裝

自己也投入參與

每一款item都是自己好想穿上、好自豪的

到時希望你們也會喜歡吧💪🏻



另外

開始籌備下年第一首歌

開始下個月電影工作的試造型和開會

這些事情都有一些元素

是自己沒有遇過、嘗試過

很榮幸 而且十分期待



Update完畢了

最近天氣轉冷了不少

大家真的要多穿衣服 小心身體

知道你們好擔心我

放心吧

我好快好返♥️



#以一張之前的自拍紀錄一下

#我會好好照顧自己

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接連「出事」

在11月13日，教主與鄭欣宜（Joyce）參與《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》的演出，二人在台上盡展活力與默契。

在完騷後，大會本安排欣宜與Anson Lo接受傳媒訪問，可是教主卻因胃痛不適未能受訪，獨撐的欣宜打圓場開玩笑稱因為她電太強，電到教主胃痛。

教主的經理人「花姐」黃慧君向傳媒交代事件稱：「佢（Anson Lo）一表演落台胃抽筋，佢好辛苦，跟住就雖然要醫護人員幫手，就入咗房，本來佢好想出嚟（完騷受訪)，但抖咗好耐都頂唔順，所以我送佢返屋企休息！」

另外，網上流出一段約10秒的片段，從中見身穿紅色舞衣的教主全身乏力，要由兩名聖約翰救傷隊人員攙扶離場。

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