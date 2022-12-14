【網民熱話】美國霸氣婦人想出慳錢妙法　帶刀到超市切西蘭花莖部丟回貨架

▲ 美國霸氣女子想出慳錢妙法。

世上真係無奇不有，美國TikTok用戶卡特(Mimi Carter)為了不想付錢買沒用的東西，竟然想出一個「妙計」！

卡特上傳第一段影片中可見，卡特拿著西蘭花的莖部，將其丟回貨架，一邊說：「我不會為這些付錢！我只為我會吃的東西付錢！」

▲ 竟然這樣做。

慳錢妙法令網民反感

隨後，卡特回家後再上傳影片，示範用手搣掉西蘭花的莖部，或用小刀去切掉。

她更霸氣表示：「我就把這些莖部留在店裡，OK？你們會保留它，但我不需要它，這樣便乾手淨腳。」

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據知，影片僅上傳4日，吸引大批網友瀏覽，累計逾440萬次點擊、13萬5,900則留言。

不過卡特這個慳錢妙法，有很多網民就不太接受，紛紛「洗版」留言反寸她，「難道你會在店裡把蘋果的籽拿出來結帳嗎？」、「我下次要帶榨汁機去，因為要的是檸檬汁、而不是檸檬皮」。

▲ 用手搣掉西蘭花的莖部。

依然懶理留言

有人提醒卡特，其實西蘭花的莖部含營養，比人們愛吃的部分更有益。有人則說出重點：「你這樣只能省回7美仙。」

雖然面對網民抨擊，卡特依然懶理留言，並回到超市拍攝西蘭花的價錢可見一磅(約453克)售價2.44美元(約19港元)。

有網民認為她真的省錢，就到住家附近的小店買蔬菜，不應在超市未付錢先切菜，還把莖部丟回貨架，這樣做法相當無品。

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