【聖誕節2022】聖誕除夕5至7道菜Fine Dining　意大利味蕾之旅＋魔幻童話饗宴【內附連結】

▲ 聖誕夜不妨來一次Fine Dining,享受豐盛的大餐,精神滿滿為來年做好準備。圖為Aria意大利餐廳的聖誕節五道菜晚餐。(餐廳提供)

聖誕節是每年最令人期待的節慶之一,除了吃自助餐外,還可以花點心思,與至愛或家人共享一頓豐盛的Fine Dining,享受悠閒歡聚的一刻。

Aria

位於中環的Aria,餐廳外望可飽覽城中美景,讓眼睛和口腹都共享美景和美食。主廚Angelo Vecchio以一系列意大利家鄉傳統節慶菜式為靈感,創作今次的菜單,帶領客人踏上一趟回憶之旅。

五道菜聖誕晚市套餐將於12月24及25日供應,推介菜式包括以入口即溶的吞拿魚腩配搭酸豆及檸檬的「Tuna Carpaccio」,清新開胃;「Tortellini Truffle & Consommé」是一道鵝肝意式餃子配松露和騸雞清湯,奢華矜貴;「Mediterranean-style Red Snapper」則以地中海風味醃料處理的紅鯛魚配上菠菜、檸檬和酸豆醬;除此之外,火雞愛好者則可以揀選「Turkey Roll」作為其主菜;最後當然不能錯過聖誕必食的甜品 — 「Warm Panettone & Chestnut Ice Cream」。

至於五道菜除夕夜餐單中,精選菜式包括 「Ostrica di Benvenuto Gillardeau」,以鮮味十足的生蠔、青口伴以芫荽籽油及魚子醬;「Artisanal Pork Sausages」 配上在意大利象徵着金錢的Castelluccio扁豆;以及鮮味滿溢的「Fettuccine with Red Prawns」。一頓豐富的意大利節慶盛饌當然少不了美酒配搭,「Aria」的總經理 Giammarco Sai將於藏量超過100款意大利葡萄酒的酒單中為客人精選美酒佳釀,致力打造濃厚的節日氣氛。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

聖誕節五道菜晚餐:Tuna Carpaccio、Lobster Bisque、Goose Liver Tortellini、Mediterranean-style Red Snapper(OR Christmas Turkey Roll)、Warm Panettone。

每位$1,188港元(12月24日及25日供應)

除夕五道菜晚餐:Welcome Oyster、Artisanal Pork Sausages、Fettuccine with Red Prawns、Pan Seared Red Mullet(OR

Wagyu Beef Cheek)、Mont Blanc。

每位$1,288港元(12月31日供應)

Aria

中環德己立街30-36號加州大廈24樓

電話:2804 1116

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

GIACOMO

位於銅鑼灣皇冠假日酒店的現代意大利南部餐廳GIACOMO,亦推出一系列節日佳餚,讓一眾食客在這普天同慶的日子開展富意大利風味美食之旅。

餐廳裝潢以意大利新古典主義風格為主,猶如瞬間置身意大利南部。醃製紅蝦配柚子忌廉及Oscietra魚子醬完美平衡紅蝦帶獨特礦物感的鮮味以及柚子忌廉的清新。海膽Sardinian馬鈴薯丸子(Gnocchi)將鮮甜帶小許鹹味的北海道海膽配上自家製手工粗麥麵糰。Mayura和牛西冷牛扒配黑松露(或節慶嚐味菜單提供的Mayura和牛牛柳配黑松露)因獨特的朱古力飼養法而形成充滿肉汁,肉香四溢,更有絲質幼滑嘅口感。節慶午市菜單(每位$880港元起)與節慶嚐味菜單(每位$2,480港元)都包含以上精選菜式。

節慶午市菜單其他亮點包括香煎鵝肝配栗子醬汁、意大利寬麵配伊比利亞火腿和Burrata 芝士汁、阿爾巴白松露手工細扁麵、石斑魚配青口汁和經典冬季甜點栗子蛋糕配雲呢拿雪糕。由2022年12月24日至2023年1月1日期間,賓客可選擇三道菜節慶午市菜單(每位港幣880元,可另加$580港元享用葡萄酒配對菜單)或四道菜節慶午市菜單(每位$1,080港元,可加$680港元享用葡萄酒配對菜單)。

想要度過難忘的聖誕,迎接新一年的賓客可於2022年12月24日、25日、26日及31日享用色香味俱全的七道菜節慶嚐味菜單(每位$2,480港元,可另加$1,080港元享用葡萄酒配對菜單)。七道菜的節慶菜單涵蓋多種菜式,包括海螯蝦配野菌、蔬菜意大利餛飩配阿爾巴白松露及柑橘雲呢拿蛋糕。

GIACOMO

銅鑼灣禮頓道8號皇冠假日酒店

電話:6425 4918

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

淺水灣the pulse

背山面海的淺水灣灘畔商場the pulse,由即日至明年1月2日打造了一個Enchantale by the Sea 幻海魔法童話小鎮。隱藏於the pulse近5000呎空中花園內的浪漫唯美童話小鎮,打開奇幻之門,讓「尋夢者」入內體驗沉浸式極致浪漫的童夢夜宴。​

穿過光影藝術裝置「魔法童話書」,開啟夢幻盛宴之夜,在黑暗中構築一場絕美感官饗宴,在「炫彩琉璃小屋」內,於180度全視角露天海景下共賞浪漫晚霞或炫星漫天;​細味由全新班底、曾任職米芝蓮二星餐廳廚師精心打造的6道精緻Fine Dining美饌,透過品嘗佳餚美食帶你暢遊魔幻童話世界,重拾幸福快樂的美好時光。​費用:周一至四,每位$988港元+10%;周五至公眾假期:每位$1,288+10%;特別日子(12月24、25、26、 31日、1月1及2日),每位$1,788+10%。

the pulse「Enchantale by the Sea幻海魔法童話小鎮」夜宴

淺水灣灘畔商場the pulse

電話:6323 6118

編輯:葉翠華