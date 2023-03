探索醫學新科技 看見治療新希望

隨着生物醫學發展及醫學科技不斷突破,疾病治療已不再局限於手術及傳統藥物¹。近年開始為人認識的有標靶治療、免疫治療,它們可以針對特定基因或細胞,避免傳統藥物可能帶來的副作用,讓治療方案變得更精準、更個人化²⁻⁴。以前,大眾對於基因及細胞療法的印象多是應用於遺傳性疾病或癌症治療⁵,⁶。時至今日,相關療法應用層面更廣,例如能幫助患者持續降低體內「壞膽固醇」水平,減低心血管疾病風險⁷。展望將來,創新藥物及新科技可以讓更多患者延長生命,大大提升生活質素。

革命性醫學科技 由0到1的突破



基因及細胞的相關療法研究經過無數反覆嘗試與驗證,於近年屢獲突破,不同的創新藥物陸續面世⁵,⁶,⁸。每年亦見不少創新療法在港獲批使用⁹。

以下為不同創新療法的原理及應用,日後相關療法或拓展至更廣泛的疾病領域,讓更多患者受惠。例如有藥廠近年推出的降膽固醇針劑療法為血脂水平不受控的患者提供進一步的方案,有望比傳統口服藥物實現更強效、長久和平穩的血脂水平⁷。

細胞療法: 免疫細胞是人體免疫系統的一部分,當中包括自然殺傷細胞(NK cells)、 樹突狀細胞(DCs)、細胞因子誘導的殺傷細胞(CIK cells)和T細胞¹⁰,¹¹。細胞療法能透過基因改造技術,使患者自身的白細胞可以識別、追蹤並消滅癌細胞¹²。這些經改造以用於人體作醫療用途的免疫細胞一般涉及特別處理,被視為先進療法製品(Advanced Therapy Product, ATP)¹³ 。

基因療法: 透過替代缺失或沒作用的基因,治療一些先天性遺傳的基因疾病,如一些罕見的遺傳性神經肌肉疾病¹⁴,¹⁵。這種療法亦被視為先進療法製品¹³。

放射性配體療法: 此為標靶結合放射的治療方法,利用標靶化合物與癌細胞的結合,再透過放射性同位素破壞目標與周圍細胞的複製能力,進而讓癌細胞凋亡,是一個具有非常高潛力,可治療不同癌症的嶄新方法¹⁶,¹⁷。

RNA核酸干擾療法: RNA核酸干擾療法基於生物體內天然的RNA干擾機制,經過巧妙設計,確保其精準靶向調控特定基因表達,從而達到治療的效果¹⁸。這種療法不影響原有DNA序列或其他基因表達,因此並非基因藥物¹⁹,²⁰。

香港政府積極推動「生命健康」科研發展



為了推動本港醫學科技研究及發展,香港政府上年就有關撥款已逾40億,而今年的《施政報告》亦確立了香港建設國際創科中心的願景,將集合頂尖團隊研發「生命健康」科技²¹,²²。而醫管局亦會探討如何更好利用轄下醫院作研究及臨床試驗。由研究到新科技應用,本港亦有相應政策支持及配合²³。在2021年,先進療法製品(Advanced Therapy Product, ATP)更被納入《藥劑業及毒藥條例》,令符合安全、效能和素質的先進療法製品在香港註冊使用,讓香港患者亦可受惠於創新科技,看見治療新希望²⁴。

▲ 港府望建設香港為生命健康的研發重鎮

繼往開來 不斷探索



瑞士諾華製藥(香港)有限公司,扎根香港75年,自創立以來,公司專注以創新藥物為定位,以不同的創新研發平台向患者提供五大核心領域的治療方案:心血管、免疫治療、實體腫瘤、血液腫瘤及神經科學。至今已超過100萬名本地患者受惠於諾華 100多種在香港注册的創新藥物。

而在藥物研發方面,諾華非常重視本地數據,一直積極透過不同研究中心邀請香港患者參與臨床試驗,諾華香港醫療事務及全球藥物開發部主管湯慧嫻表示:「每年參與研究的新患者相當多,部分研究甚至達百人,提供了非常有價值的本地數據。現在,諾華正進行40多項涵蓋第1期到第4期的臨床開發試驗,希望為不同治療領域作出貢獻。」

▲ 諾華是一間擁有250多年歷史的國際醫藥企業,已服務港人75年。

港人生活重心北移 望繼續服務大灣區生活的患者



根據入境處2019年出入境資料顯示,約有53.8萬名香港人經常(一年逗留六個月或以上)在廣東省生活²⁵。而「港澳藥械通」這項新政策,讓大灣區的港人在廣東都能使用臨牀急需並已在本港註冊的藥劑製品²⁶。現時包括有降膽固醇、偏頭痛、眼底黃斑病變、乳癌和肺癌的創新藥物²⁷⁻²⁹。諾華香港總經理張茂嵩稱:「20個獲批准港澳藥品當中有5個屬於諾華,佔總數的四分之一,很高興在大灣區的香港患者同樣能使用最創新的治療藥物。」

諾華管理層新氣象 先進療法帶來治療新希望



諾華香港總經理張茂嵩剛到任香港,與新管理團隊加速引入醫學創新及臨床研究。他表示 「諾華未來五年將為香港帶來超過50項創新產品或新增適應症,特別在心血管、免疫治療、實體腫瘤、血液腫瘤、以及神經科學領域將有更多的創新」,他並表示「每一位患者是驅使我們探索創新藥物的原動力。諾華的英文名字Novartis源於拉丁文『Novae Artes』,是『新技術』的意思。未來我們將繼續在五大重點領域探索更多先進療法,為香港患者帶來治療新希望。」

▲ 諾華香港總經理 張茂嵩

▲ 諾華香港管理層,凝聚新舊力量

參考資料:

1. Debela DT, et al. SAGE Open Med 2021;9:20503121211034366.

2. National Cancer Institute. Targeted therapy to treat cancer. Available at: www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/targeted-therapies. Accessed Dec 2022.

3. National Cancer Institute. Immunotherapy to treat cancer. Available at: www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/immunotherapy. Accessed Dec 2022.

4. Cancer.Net. What is personalized cancer medicine? Available at: www.cancer.net/navigating-cancer-care/how-cancer-treated/personalized-and-targeted-therapies/what-personalized-cancer-medicine. Accessed Dec 2022.

5. Goncalves GAR, Paiva RMA. Einstein (Sao Paulo) 2017;15:369-375.

6. El-Kadiry AE, Rafei M, Shammaa R. Front Med (Lausanne) 2021;8:756029.

7. Blom DJ, et al. Lipids Health Dis 2022;21:41.

8. US Food and Drug Administration. Approved cellular and gene therapy products. Available at: www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cellular-gene-therapy-products/approved-cellular-and-gene-therapy-products. Accessed Dec 2022.

9. Pharmacy and Poisons Board of Hong Kong. List of registered pharmaceutical products. Available at: www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/consumer/news_informations/reListRPP_index2.html. Accessed Dec 2022.

10. National Cancer Institute. Immune cell. Available at: www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/immune-cell. Accessed Dec 2022.

11. National Cancer Institute. Cytokine-induced killer cells. Available at: www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-drug/def/cytokine-induced-killer-cells. Accessed Dec 2022.

12. National Cancer Institute. CAR T cells: Engineering patients’ immune cells to treat their cancers. Available at: www.cancer.gov/about-cancer/treatment/research/car-t-cells. Accessed Dec 2022.

13. Pharmacy and Poisons Board of Hong Kong. Guidance on classification of advanced therapy products. Available at: www.ppbhk.org.hk/eng/files/PPB_Guidance_ATP_Classification_en.pdf. Accessed Dec 2022.

14. MedlinePlus. What is gene therapy? Available at: medlineplus.gov/genetics/understanding/therapy/genetherapy/. Accessed Dec 2022.

15. Mayo Clinic. Gene therapy. Available at: www.mayoclinic.org/tests-procedures/gene-therapy/about/pac-20384619. Accessed Dec 2022.

16. Sgouros G, et al. Nat Rev Drug Discov 2020;19:589-608.

17. National Cancer Institute. Radiopharmaceuticals: Radiation therapy enters the molecular age. Available at: www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2020/radiopharmaceuticals-cancer-radiation-therapy. Accessed Dec 2022.

18. Padda I, Mahtani AU, Parmar M. Small interfering RNA (siRNA) based therapy. Available at: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK580472/. Accessed Dec 2022.

19. The Nobel Prize. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006: Press release. Available at: www.nobelprize.org/prizes/medicine/2006/press-release/. Accessed Dec 2022.

20. Grimm D, Kay MA. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2007;473-481.

21. 政府新聞網. 持續投放資源於醫療衞生研究. Available at: www.news.gov.hk/chi/2021/11/20211128/20211128_110454_762.html?type=category&name=record&tl=t. Accessed Dec 2022.

22. 香港特別行政區政府. 國際創新科技中心. Available at: www.policyaddress.gov.hk/2021/chi/pdf/publications/14-5/06_International-Innovation-and-Tech.pdf. Accessed Dec 2022.

23. 香港特別行政區政府新聞公報. 食物及衞生局局長參觀醫院管理局創新科技實驗室. Available at: www.info.gov.hk/gia/general/202110/28/P2021102800524.htm. Accessed Dec 2022.

24. 衞生署方便營商諮詢委員會批發及零售業工作小組. 先進療法製品的規管架構. Available at: www.gov.hk/tc/theme/bf/pdf/WRTF_Paper_67_Chi.pdf. Accessed Dec 2022.

25. 勞工及福利局. 香港居民在廣東省養老. Available at: www.lwb.gov.hk/tc/blog/post_25102020.html. Accessed Dec 2022.

26. 衛生署藥物辦公室. 港澳藥械通. Available at: www.drugoffice.gov.hk/eps/do/tc/pharmaceutical_trade/hkmacau_drug_device.html. Accessed Dec 2022.

27. 廣東省藥品監督管理局. 省藥監局 省衛生健康委關於發布第一批粵港澳大灣區內地臨床急需進口港澳藥品醫療器械目錄的通告. Available at: mpa.gd.gov.cn/ztzl/dwq/wjjs/content/post_3499165.html. Accessed Dec 2022.

28. 廣東省藥品監督管理局. 廣東省藥品監督管理局 廣東省衛生健康委員會關於發布第二批粵港澳大灣區內地臨床急需進口港澳藥品醫療器械目錄的通告. Available at: mpa.gd.gov.cn/ztzl/dwq/wjjs/content/post_3816459.html. Accessed Dec 2022.

29. 廣東省藥品監督管理局. 廣東省藥品監督管理局 廣東省衛生健康委員會關於發布第三批粵港澳大灣區內地臨床急需進口港澳藥品醫療器械目錄的通告. Available at: mpa.gd.gov.cn/ztzl/dwq/wjjs/content/post_3964690.html. Accessed Dec 2022.

此文章由瑞士諾華製藥(香港)有限公司支持撰寫,僅供提高一般疾病認知之目的使用, 並不可取替求醫的需要, 亦不能作為自我診斷或醫療決定的依據。唯有您的醫生方能為您作出準確的診斷及提供適當的治療。如對個別疾病有任何問題, 請諮詢您的醫生的專業意見。/p>

HK2212150015

(資料由客戶提供)