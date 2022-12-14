【猝死危機】天氣凍血管收縮易心臟病發　醫生揭示猝死前身體7種徵兆

▲ 醫生揭示猝死前身體7種徵兆。

受東北季候風補充及雨帶影響，本港昨日（13日）顯著轉涼，天文台昨午發出今年入冬後首個寒冷天氣警告。寒冷天氣會令血管收縮、血壓上升，誘發心血管疾病機率，嚴重可致猝死。有台灣醫生指出，猝死前身體會出現7種徵兆，呼籲長期病患者及過勞人士，一旦出現未有過的體感，就應立即到醫院檢查。

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臺安醫院心臟科醫生袁明琦曾在節目《健康2.0》中指出，寒冷天氣下，人類交感神經容易興奮，腎上腺素亦會上升，當提升至某個程度，血管就會收縮，呼吸會變得急促，假如在此時進行劇烈運動，一旦血氧供應不足，而運動前又沒有補充足夠水分，電解質流失過快，心跳又愈來愈快，就會引發惡性心律不正。

以下是4種容易發作的疾病：

心肌梗塞：血管收縮不及應變，導致冠狀動脈痙攣

心室顫動：心臟收縮訊號異常，無法有效推動血液

腦中風：氣溫變化較劇烈，血管阻塞或破裂出血

周邊血管阻塞：體內膽固醇過多，形成血栓堵住血流

家庭醫生陳欣湄亦指出，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

猝死前可能發生的徵兆：

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

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責任編輯：羅嘉欣