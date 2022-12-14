【都市痛症】坐骨神經痛嚴重可致肌肉萎縮　中醫教5個預防方法【內附詳情】

▲ 盧文建醫師表示，坐骨神經痛徵狀主要為大小腿後外側疼痛，而由於病因可因脊骨處不同神經根受壓，可影響運動功能，故此亦可出現大小腿個別肌肉無力狀況。

坐骨神經痛聽個名都覺得不簡單，專欄作家曾智華早前就透露：「因有舊患故坐骨神經痛不時發作，幾個月前開始，朝朝起身又痠又痛，苦不堪言，落床去洗手間都要找東西扶住。」

未患過及患過此症的人都聞之色變，了解坐骨神經痛是甚麼一回事，盡量做到預防勝治療。

坐骨神經痛並不是一種疾病的名稱，而是一種症狀。註冊中醫師、物理治療師盧文健解說：「坐骨神經痛應被理解為症狀，而非疾病，情況就如咳嗽為多種呼吸道疾病或氣管毛病的共同症狀。」多種腰背病都表現坐骨神經痛，所以必須小心鑑別診斷。

▲ 專欄作家曾智華受坐骨神經痛困擾，不時發作。（經濟日報資料庫）

坐骨神經痛分布於坐骨神經綫支配區域，即腰4至骶3神經感覺區域，影響部位以下肢後外側為主。症狀及影響部位的變化可伴有腰痛，或者沒有腰痛，其分別在於坐骨神經綫不同的受壓位置有關。

他說，正如前述坐骨神經痛為多個不同的腰臀疾患的共同症，原因可包括腰椎退化、椎間盤突出、椎體前移或梨狀肌綜合症等。不同疾病引致坐骨神經痛的機理主要為神經綫受壓，或發炎物質剌激。「這會導致神經變得敏感，即使普通碰觸剌激，也能干擾神經功能，引起腿後痛感。」

後天因素佔多數

坐骨神經痛徵狀主要為大小腿後外側疼痛，而由於病因可因脊骨處不同神經根受壓，可影響運動功能，故此亦可出現大小腿個別肌肉無力狀況。

坐骨神經痛没有先天直接致病成因，但有些因素卻容易誘發這病症，例如先天長短腳、脊柱裂、脊柱側彎等。相對先天因素，後天原因例如負重不良姿勢習慣、運動創傷、腰椎退化等，若處理不當，是更重要因素引致坐骨神經痛。

▲ 註冊中醫師盧文健提醒患者除避免抬舉重物，平常要注意腰部保暖，因寒主收引，受寒易誘發腰臀筋絡再次攣縮至痛。（經濟日報資料庫）

根據數據庫統計結果，性別間發病無顯著差異，男女比例相若。盧醫師指有些組群較易罹患坐骨神經痛症狀，例如年齡因素，年紀愈大，愈常患上坐骨神經痛。健康狀況較差、吸煙人士，或患有心理疾病，例如抑鬱等，亦較高危患病。至於職業因素方面，若工種需腰背長期受負荷，例如職業司機駕駛於凹凸不平路面，致腰背長期承受震動負荷，或跟車搬運工，亦較常有坐骨神經痛。

長期神經發炎可致肌肉萎縮

《黄帝内經》中云：「久視傷血、久卧傷氣、久坐傷肉、久立傷骨、久行傷筋，是謂五勞所傷」，意謂舉凡卧床過久，久坐缺少站立步行，缺乏運動；或過久站立或步行，缺乏足夠休息，運動或休息不當，皆可損傷身體致病。或中醫所言年老肝腎虧虛，其中肝主筋，腎主骨，筋骨衰弱。長者更容易勞損筋骨，更易產生腰痠背痛，甚至坐骨神經痛。

坐骨神經痛既為症狀，盧醫師表示，處理症狀雖可紓緩減輕，惟問題癥結所在反而為背後病理及致病習慣因素，例如運動量或提重姿勢等，為復發的決定性因素。「例如梨狀綜合症或椎管狹窄症等皆可致坐骨神經痛，一般梨狀綜合症患者只需三數次治療便症狀大減，但椎管狹窄症則康復進展較慢。治療上要針對病因施治，否則病情易反覆出現，使病變加劇並變得複雜。」

坐骨神經痛若處理不當，可致神經因長期發炎受損，令受神經所支配的肌肉萎縮及皮膚感覺障礙。盧醫師指曾有患者多年前因背傷傷及腰5神經綫，至脛前肌無力及萎縮，步行時出現拖腳，現需佩戴輔助器固定足踝，十分不便。

▲ 坐骨神經痛徵狀主要為從腰部到臀部再延伸至大小腿後外側疼痛、灼熱、麻木、肌肉疲勞或無力。 （iStock）

辨證論治甚至病症合治

治療坐骨神經痛，香港普遍中醫師仍是強調治療要病症結合，他指既參詳西醫病理診斷報告，了解骨骼肌肉病位所在，同時採取中醫擅長的辨證論治，了解個體體質因人、因時、因地的差異，病症合治。

「一般而言，若病位較淺，只涉及輕中度肌肉扭傷壓迫坐骨神經痛者，治療只需約4至6次，已能有明顯紓緩甚至康復。但若病理複雜如椎體前後移或椎管狹窄症者，需與西醫骨科或物理治療師溝通治療方法，治療期或需長達4至6個月，或以食療練功等協助手術康復者。」

坐骨神經痛預防5法

1. 平常要勞逸合宜，選擇合適運動強身健體。曾有研究指出無運動、輕中高等量運動者，發現平常作中高量運動人士，較少機會患上腰背痛或坐骨神經痛，同時若腰部不幸受傷，亦有較快痊癒速度。銀髮族可考慮八段錦、五禽戲等功法練功。

2.腰臀多作拉筋運動，以保持腰背柔韌度。拉筋膕繩肌、梨狀肌等，可多作壓大腿等動作。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

3. 注意姿勢、減少腰臀負荷。日常良好坐或站立姿，腰背宜保持凹陷的生理弧度。或放置腰背墊於椅背，背靠可保持腰正確弧度，並提供適當承托。要正確姿勢提舉重物，勿彎腰向前舉重並同時轉身，否則拉傷腰臀肌肉或椎間盤。

4. 正確評估提舉物重量。不低估重物重量，要提出適當協助要求或用機器工具轉移重物；亦不高估重物重量，以免腰力落空，亦會拉傷腰背。

5.平常多進食溫腎食物以溫暖腰背，因腰為腎之腑，腎氣足則腰背堅實。食材例如多吃栗子及淮山，或冬日多喝巴戟杜仲豬尾骨湯。

記者：周美好