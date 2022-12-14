【星二代】駱達華愛女英國著名學府UCL升學　21歲駱欣言才貌雙全【多圖】

▲ 駱達華愛女駱欣言有樣有才華，絕對不輸其他女星。

有「TVB御用奸人」之稱的前TVB藝員駱達華早年起轉戰北上發展，自組公司「駱達華工作室」，撈得風生水起，並成家立室迎娶內地演員盧燕，誕下一女駱欣言（Natalie），一家三口定居上海。

駱達華更是廿四孝好爸爸，供女兒入讀上海最貴的惠靈頓國際學校（Wellington College International Shanghai），悉心栽培成才。

▲ （微博圖片）

內外兼備

Natalie除擅長拉大提琴之外，還會彈古箏、Beat-box、打籃球等，動靜皆宜，才藝多多。近年她有意入娛樂圈發展，與父母不時現身內地綜藝節目，曾在慈善演出中走搖滾路線獻唱，台風十足全不怯場，獲大讚顏值高被封為「最美星二代」。Natalie當時表示喜歡到片場探班，駱達華也曾表態不反對女兒入行，但必須先完成學業。

2020年，Natalie透露已獲得英國兩大著名學府倫敦大學學院（University College London，UCL）及倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science，LSE）取錄，但因疫情影響令英國留學計劃延期，並到了BCG諮詢戰略公司和英國英士律師事務所實習一年，今年才去英國升學。

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IG派福利

現時21歲的Natalie目前已在英國倫敦留學，日前在社交平台拍片分享近況。片中她化身小遊客在當地名勝打卡點的大笨鐘前留影，樣子甜美、青春可人。

活躍於社交網的Natalie，經常上載靚相與網民分享，尤其毫不吝嗇晒出美好身段。

今年4月，擁有一頭鬈曲長髮的她穿上低胸吊帶在當地賞櫻花，顏值超高獲網民激讚，有人更誤以為是雜誌封面相，追問她是否要出道了！

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