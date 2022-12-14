【豬隊友】為兒子報考3間學校一腳踢 港媽埋怨丈夫從不幫忙只識質疑

▲ 全職媽媽真係辛苦過返工，如果仲要遇著豬隊友爸爸，真係更加頭痛！

全職媽媽，真係辛苦過返工！有港媽呻豬隊友的老公，覺得她冇返工，只係照顧小朋友，晚上傾電話係失職大罪，不過最令她煩惱的是為小朋友選學校的問題，老公對學校一無概念，到學校有offer時，就只會選擇性接聽俾學費的人的意見，港媽呻，最慘是老公講十次都唔明，好似孤軍作戰，最後自己決定好，他又要質疑，令她感到好攰！

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該名全職港媽日前在facebook的「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發帖，她表示做FTM係孤軍作戰，全天湊小朋友唔算辛苦，但慘在冇咩啱傾的同路人，因為小朋友返學時會比較得閒，朋友就返晒工，姊妹放工後找她談心，但夜晚係最忙的時候

家中大老闆會覺得我冇返工，「只係」照顧小朋友，所以晚上傾電話係失職大罪。

最近港媽為小朋友選學校而非常煩惱，皆因她老公只負責面試時出席，但對學校一無概念，面試日當參觀學校，到有學校offer時，則主要想聽俾學費的人的意見時，

慘過以前返工presentation，講十次佢都好似聽唔明咁，最後都係要自己決定，決定好，老闆又會突然質疑點解學費咁貴，咁貴點解唔到另一間，所有嘢推倒從來，好攰。

貼文一出，即引起不少全職媽媽共嗚，「個個大老板都以為湊小朋友好易，自己返工先係最辛苦果個，你試下放低3日，當俾自己休息下，俾大老板自己湊小朋友3日，佢就會體驗到什麼叫全職媽媽的辛酸，anyway加油」、「其實好多男人都係咁，真係冇辦法」、「我好明果種孤單係純粹想感受被明白，呢個係ftm必經階段，我都係用一份「值得」嘅信心去堅持住」。

而該港媽回覆網民，表示自己本身做教育工作，想將自己最叻嘅嘢幫自己小朋友成長，所以她從來唔覺得自己冇貢獻，

我亦覺得我唔返工係好值得嘅，只係身邊人唔覺，先覺得孤軍作戰。

她續指，同樣教育理念的家長唔多，而每個小朋友的需要都唔同，揀學校，真係好個人嘅選擇，可以商量嘅人，真係只有爸爸，

可以揀，我寧願身邊人咩都唔理，完全信我就俾錢，問題係佢又要管，但又唔參與過程，到最尾先不斷提出疑問，真係好攰， 我老公成日challenge我，我其實都只係揀咗三間學校，三間都好唔同，已經好容易分別，但佢都係搞唔清。

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責任編輯︰王明芳