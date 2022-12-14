【食用安全】食客高級餐廳食魚生後胃酸導流　求醫揭胃壁藏生猛寄生蟲

▲ 高級餐廳食魚生食客胃酸導流一周求醫 ，胃鏡揭胃壁藏生猛寄生蟲。

進食食物特別是生食必須要加倍注意食用安全。一名食客於日式餐廳進食魚生1週後大感不適求醫。患者本以不適是由胃道倒流引起，不料檢查後竟發現是長了寄生蟲，情況嚴重。主診醫生見狀後亦不感大呼「這輩子也對生魚片有陰影了」。

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日前，台灣吳文傑醫生於其個人社交平台上以「胃裡的青蛇，驚悚的假逆流」為題分享病例。吳醫生指，他有一名病人求診時稱自己胃道倒流，經醫生問診後發現病患十分喜愛吃魚生，並指自己「上周才剛吃過高級餐廳」。

吳醫生馬上為病人安排照胃鏡，結果赫然發現病人不適的原因並非胃道倒流，而是在胃裡發現了寄生蟲。吳醫生更指

(發現)產地直送活跳跳的寄生蟲，頭埋在了胃裡，等著鑽到血管裡。

吳醫生推論病源是上星期病患吃下的魚生，言下之意則寄生蟲已於病患的體內存活一星期。

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可是，由於吳醫生駐診的醫院並沒有「驅蟲藥」，故只好把病患轉送到其他的醫院進行診治。據悉，該寄生蟲名為「海獸胃線蟲」，亦名「異尖線蟲」，主要出現於魚類、甲殼類動物及哺乳動物身上。

華盛頓大學一項研究發現「海獸胃線蟲」在53年間增加283倍。線蟲可以在各種海魚及魷魚種類中找到。

威斯康辛大學水海洋學教授伍德表示，線蟲對人類健康風險不高，海鮮加工商及壽司師傳一般都會將線蟲挑走，線蟲的長度可達2cm。但如果人類將線蟲吃下肚，寄生蟲或會侵入腸壁，引發食物中毒。

患者會有噁心、胸悶、嘔吐、腹瀉及呼吸困難等症狀，嚴重甚至會引發腹膜炎。在大部份情況下，線蟲會在幾天後死亡，症狀就會消失。

吳醫生最後更提醒進食的食物最好是全熟，此次的病患亦令吳醫生不感大呼「這輩子也對生魚片有陰影了」。

食安中心教減低寄生蟲風險方法

1. 把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

2. 相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

4. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

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責任編輯：羅嘉欣