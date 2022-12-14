  • 13°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 12:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】過量攝取「超加工食品」　認知功能速度下降較常人快28%

食用安全 11:44 2022/12/14

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

日常飲食習慣影響身體健康。巴西一研究團隊日前發布一份研究報告，指過量進食「超加工食品」，除會令人變得肥胖外，還會令認知能力及記憶力下降，對身體造成不可逆轉的傷害。

最新影片

日前，由Natalia Gomes Gonçalves領銜的巴西研究團隊於權威期刊《JAMA Neurology》上發表了一份名為〈超加工食品消費與認知能力下降的關聯〉（Association Between Consumption of Ultraprocessed Foods and Congnitive Decline）的研究報告。報告上指出過量進食「超加工食品」恐會令人提早衰老，認知功能速度下降亦較常人快28%。

研究團隊指，大部分人也知道過量進食「超加工食品」會増加患心血管疾病的風險以及出現肥胖的問題。可是卻有大部分人也不知道進食「超加工食品」會導致認知能力下降的速度較常人快。而且大部分發達國家認知障礙患者比率高，故他們便進行了一個為期8年的研究，研究兩者之間的關係。

是次的研究共有1.7萬多人參與，他們亦分別來自於巴西的不同城市。參與者的年齡處於35-74歲；而參加者中有54.6%為女性；45.4%為男性。至於挑選參加者時研究團隊為了增加穩定性則排除了孕婦、準備退休，或本已患上認知障礙疾病的人。

研究團隊把參加者分為了4組人進食4類食品，分別為：

第1組：未經加工或最基本加工的食品

例子：新鮮水果、新鮮蔬菜、穀物、豆類、肉類、魚類、牛奶

第2組：經加工的調味料

例子：油、鹽、糖、由第1組食物中或大自然中提取的物質

第3組：經加工的食品

例子：水果罐頭、手工麵包、芝士、醃製的肉類或魚

第4組：超加工食品

例子：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

研究團隊指於研究進行的8年間，每相隔4年則會為不同組別的參加者進行不多於3次的測試。研究結果顯示，8年間只吃第4組超加工食品的參加者的認知能力下降速度比第1組的參加者高28%，速度亦比全球現有的數據快，而且更亦發現第4組參加者的執行能力比第1組參加者下降速度快25%。

研究結果顯然地表明了進食超加工食與患上認知障礙疾病的直接關係。研究團隊更給出健康建議：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

同場加映

註用營養師陳國賓（Leslie）表示，「超加工食品」不是一個新概念，因市面推出愈來愈多加工食品，令大眾更易接觸這些不健康食品。他解釋，由於生活忙碌，不少人選擇外出用膳，但實質不少食肆如快餐店，甚至是標榜健康飲食的素食餐廳，製作食物時亦會使用到加工食品，所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」，令其攝取加工食品的數量大大增加。

何謂「超加工食品」？

加工食物是指加入油、糖、鹽等材料，加上醃製、發酵等程序，延長食用日期，如芝士、煙肉、煙燻魚和啤酒等。

「超加工食品」是指預製即食或須加熱食用的食品，加入油鹽糖、乳糖、麩質、香料、色素、穩定劑和抗氧化劑等添加劑。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】男子20年長用保溫杯生鏽照裝咖啡　鉛中毒間接染肺炎身亡【附使用建議】
16:40 2022/12/08
【食用安全】男子20年長用保溫杯生鏽照裝咖啡　鉛中毒間接染肺炎身亡【附使用建議】
【牙齒健康】牙周病患者高血壓風險增49%　拆解4個重病警號
18:17 2022/11/23
【牙齒健康】牙周病患者高血壓風險增49%　拆解4個重病警號
【澳洲研究】常挖鼻孔易致黏膜受損　細菌入腦增患阿茲海默症風險
12:59 2022/11/15
【澳洲研究】常挖鼻孔易致黏膜受損　細菌入腦增患阿茲海默症風險

你可能感興趣

【食用安全】男子20年長用保溫杯生鏽照裝咖啡　鉛中毒間接染肺炎身亡【附使用建議】
16:40 2022/12/08
【食用安全】男子20年長用保溫杯生鏽照裝咖啡　鉛中毒間接染肺炎身亡【附使用建議】
【牙齒健康】牙周病患者高血壓風險增49%　拆解4個重病警號
18:17 2022/11/23
【牙齒健康】牙周病患者高血壓風險增49%　拆解4個重病警號
【澳洲研究】常挖鼻孔易致黏膜受損　細菌入腦增患阿茲海默症風險
12:59 2022/11/15
【澳洲研究】常挖鼻孔易致黏膜受損　細菌入腦增患阿茲海默症風險
健康問題 食用安全 認知障礙症 認知障礙 健康養生 健康飲品 食品

最高瀏覽

【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
17:20 2022/12/13
【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
10:23 2022/12/13
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
【嫲孫戀】19歲小鮮肉向76歲老婦求婚　甜晒BB性別揭曉影片掀熱議
16:41 2022/12/13
【嫲孫戀】19歲小鮮肉向76歲老婦求婚　甜晒BB性別揭曉影片掀熱議