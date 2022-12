【食用安全】過量攝取「超加工食品」　認知功能速度下降較常人快28%

日常飲食習慣影響身體健康。巴西一研究團隊日前發布一份研究報告,指過量進食「超加工食品」,除會令人變得肥胖外,還會令認知能力及記憶力下降,對身體造成不可逆轉的傷害。

日前,由Natalia Gomes Gonçalves領銜的巴西研究團隊於權威期刊《JAMA Neurology》上發表了一份名為〈超加工食品消費與認知能力下降的關聯〉(Association Between Consumption of Ultraprocessed Foods and Congnitive Decline)的研究報告。報告上指出過量進食「超加工食品」恐會令人提早衰老,認知功能速度下降亦較常人快28%。

研究團隊指,大部分人也知道過量進食「超加工食品」會増加患心血管疾病的風險以及出現肥胖的問題。可是卻有大部分人也不知道進食「超加工食品」會導致認知能力下降的速度較常人快。而且大部分發達國家認知障礙患者比率高,故他們便進行了一個為期8年的研究,研究兩者之間的關係。

是次的研究共有1.7萬多人參與,他們亦分別來自於巴西的不同城市。參與者的年齡處於35-74歲;而參加者中有54.6%為女性;45.4%為男性。至於挑選參加者時研究團隊為了增加穩定性則排除了孕婦、準備退休,或本已患上認知障礙疾病的人。

研究團隊把參加者分為了4組人進食4類食品,分別為:

第1組:未經加工或最基本加工的食品

例子:新鮮水果、新鮮蔬菜、穀物、豆類、肉類、魚類、牛奶

第2組:經加工的調味料

例子:油、鹽、糖、由第1組食物中或大自然中提取的物質

第3組:經加工的食品

例子:水果罐頭、手工麵包、芝士、醃製的肉類或魚

第4組:超加工食品

例子:

研究團隊指於研究進行的8年間,每相隔4年則會為不同組別的參加者進行不多於3次的測試。研究結果顯示,8年間只吃第4組超加工食品的參加者的認知能力下降速度比第1組的參加者高28%,速度亦比全球現有的數據快,而且更亦發現第4組參加者的執行能力比第1組參加者下降速度快25%。

研究結果顯然地表明了進食超加工食與患上認知障礙疾病的直接關係。研究團隊更給出健康建議:

註用營養師陳國賓(Leslie)表示,「超加工食品」不是一個新概念,因市面推出愈來愈多加工食品,令大眾更易接觸這些不健康食品。他解釋,由於生活忙碌,不少人選擇外出用膳,但實質不少食肆如快餐店,甚至是標榜健康飲食的素食餐廳,製作食物時亦會使用到加工食品,所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」,令其攝取加工食品的數量大大增加。

何謂「超加工食品」?

加工食物是指加入油、糖、鹽等材料,加上醃製、發酵等程序,延長食用日期,如芝士、煙肉、煙燻魚和啤酒等。

「超加工食品」是指預製即食或須加熱食用的食品,加入油鹽糖、乳糖、麩質、香料、色素、穩定劑和抗氧化劑等添加劑。

