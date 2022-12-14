【巴士爭執】攜BB車上巴士被阻　內地女狂罵司機累全車停駛：你不是中國人嗎？

▲ 行車途中真係唔好騷擾司機。

上巴士要疊好BB車，是基本常識，但有內地旅客因「BB車」無法摺合不能上巴士，於是當場丟了BB車，成功上車後又不忿司機做法，全程怒罵司機，直斥「你不是中國人嗎？」司機安全起見惟有停駛，站在內地旅客面前表示「給她發洩」，但內地女不停罵，說要投訴對方，司機明言「法例嚟㗎，一路講影響我（揸車）啊」。後來有乘客加入勸停內地客，車廂終回復平靜。

最新影片推介:

YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」上載該段長3分28秒影片，一開始就聽到內地女乘客向司機質問「你不是中國人嗎？你連普通話都不會講，你在說什麼？說的不是人話！」。

司機感到騷擾，遂停車走到內地女面前說，「唉，我畀你嘈，我而家畀機會你講。你發泄完先啦，唔緊要㗎，慢慢鬧。我等妳講完先，我再揸車」。惟女乘客要求司機講普通話，「你（要）跟我講普通話，我聽不懂（廣東話）…我現在講都沒法跟你講」。

女乘客見全車停駛，即表示「我現在不說了，你現在趕緊開車」，司機回覆：「我揸緊車，妳繼續喺度嘈，我唔行啊而家，我頭先一路行你就一路嘈…一路講影響我啊。總之我要揸車，我要精神」。女乘客批評司機做法嚇到其孩子，又說「我為了別人安全，我現在不說你啦，你現在趕緊去開車，但是，我要投訴你」，接着又繼續責罵。

事件擾攘多時，有乘客問發生何事，司機解釋「頭先BB車佢（女乘客）摺唔到，跟住佢丟咗架車。一路揸車佢就一路嘈」。乘客於是幫忙勸止女乘客，「可唔可以唔好嘈啊，畀司機揸車啊。妳架車自己丟嘅，關人咩事？」這時車廂終回復平靜，司機則回到駕駛座開車。

網民大讚司機克制

影片引來大批網民留言表示「見到呢位司機表現出高度嘅克制同忍耐，直至在駕駛期間被多於一名說普通話的乘客不斷辱罵至妨礙正常駕駛時，都能保持專業先把巴士停下，以其他乘客及道路使用者的安全為優先考慮，實在係非常專業稱職嘅巴士司機」、「先唔講誰對誰錯...因為前段看不到發生過什麼...！但單講對話溝通、你聽不懂別人的話就要別人講普通話來迎合你...！」

點擊下圖看網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力，而巴士上乘客可毋須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹，違者即屬犯法，可處第2級罰款5000元及監禁6個月。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳