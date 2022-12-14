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【考生好去處】考評局開放日設多項講座 親身體驗網上評卷系統

教育 11:49 2022/12/14

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

同學們考試經驗多，但到考評局評核中心的經驗應會不多。考評局評核中心於2023年1月14日舉行開放日，除了提供公開試閱卷與評級講座、體驗網上評卷系統及答卷掃描示範之外，並增設「考評局45周年文物展」。

2023年考評局開放日以『「考」古‧知新』為主題，活動內容精彩豐富。開放日除設有向來受歡迎的公開試閱卷與評級講座、體驗網上評卷系統及答卷掃描示範外；為慶祝考評局成立45周年，當日更增設「考評局45周年文物展」，讓大家觀賞精選的公開考試文物，包括歷史檔案、刊物、准考證、試卷、照片等，導賞員會帶領參加者穿梭這些年來的考評發展歷史。

最新影片推介:

另外，於2023年1月7日舉行適合高中學生的文憑試核心科目網上資訊講座，講座有關的科目包括英國語文、中國語文、數學，及通識教育。有興趣的同學可登入香港考試及評核局報名。

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責任編輯：羅嘉欣

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