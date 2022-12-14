【育兒心得】家長愈叫孩子不可以做 孩子更加想去碰去摸去做

▲ 《波士BB》劇照。

家長們都深知道多給予孩子鼓勵，對其成長有着正面的影響，可是，正向、正面說話不易講。在教養的過程中，家長們說得最多的往往反而是「不可以」，甚至經常陷入一個惡性循環，因為家長愈叫孩子不可以這、不可以那，孩子就更加想去碰、去摸、去做；當孩子愈去碰、去摸、去做，家長口中的「不可以、不要、不行」自然就說得更快更多。

家長能以正面的說話與孩子溝通，比經常以「不可以這、不可以那」的否定方式來得好，因為這樣孩子才能夠清楚明白知道應該「怎麼做」，而不是單向的「被禁止」。所以，當看到孩子在梳化不斷跳，成人不應只說「不可以在梳化跳」，更不要以為多加一句禮貌話，如「請你不要在梳化跳」，孩子就會乖乖聽話，更遑論把教養主權給了孩子的說法：「可不可以不要在梳化跳？」又或是恐嚇式教養：「你再跳我就要打你，你要試試看嗎？」

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遇到上述情況，正面正向的說法就是要讓孩子知道可以「做怎麼」，而不是「不可以做甚麼」，所以請告訴孩子「你可以在地上跳，梳化是用來坐的。」如果孩子未能即時聽進去，家長可以補充：「聽到我剛才說，你可以在地上跳嗎？你想自己下來還是我抱你下來？」倘若孩子仍未有下來，家長就不必再說，直接溫和而堅定地抱他下來。

這種正向的說話方式，其實亦是幫助、引導孩子正面思考，以正向方式接觸世界。我們不以「否定」句式與幼兒溝通，因為否定句久而久之，會減弱幼兒探索的主動性與意願。

此外，按幼兒發展階段而言，孩子以第一身方式去學習往往是最直接、最深刻的。這種主動探索的精神亦應該被接納、被尊重。家長們預視危險的能力比幼兒高，明知孩子這樣做會受傷，當然要加以制止。但筆者觀察，更多時候是家長們覺得孩子想摸、想碰的東西，以至動作無聊，沒甚意義而加以阻止的。例如，孩子見到下雨後地上有水窪，想用腳去踏，家長多會制止說「不」，但其實真的有危險嗎？不可以去探索一下踏踏水窪的感覺嗎？

筆者不建議家長常說「不」的另一原因，是因為多講會變成無效。如果「不可以」變成閒話家常，試問危急情況的「不」仍有效果嗎？須知道，惟有在平常不濫用「不」的前提下，這個「不」才會於危急時奏效的。

孩子天生好奇，愈是叫他不要，他更想做。成人能否退一步想想，這並不是孩子想跟我們作對，其實只不過是他們的好奇心一直未被滿足而已。

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