【家居意外】1歲半男童慘被奶茶封口機切斷4手指　歷7.5小時手術駁回

▲ 1歲半男童慘被奶茶封口機切斷4手指，歷7.5小時手術駁回。

家長切勿放任幼童獨自玩耍！日前，一名1歲半男童在家中不慎觸碰奶茶封口機，4根手指慘遭切斷，所幸及時駁回，但康復之路漫長。

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綜合内地媒體報道，湖南長沙市一家庭做奶茶店生意，家中有1歲半男童，僅剛學會走路。日前，他趁家人不注意，獨自拿起家中奶茶機旁的杯子玩耍，並將左手伸進奶茶機封口處。封口機在瞬間碾壓男童左手，將其食指至尾指整齊切斷。

歷時7.5小時手術駁回斷指

男童父親聽到兒子嚎哭，得知闖禍。他隨即用乾淨紗布包裹4根斷指，再將斷指放進冰袋保存，並抱起兒子飊車至廣州和平骨科醫院求醫。由於男童傷勢嚴重，醫生用了7.5小時才終於將男童如毫髮般細的手指血管接通，成功駁回4根斷指。

不過，男童的中指損傷近指間關節，需待14歲以後才可進行小關節移植，重建正常功能。另外，醫生估計，男童再植手指仍需長期康復訓練才能恢復日常運作，他將每3個月完成一個訓練階段，療程需時約一年。

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責任編輯：羅嘉欣