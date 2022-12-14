【院舍人手】政府明年推輸入護理員特別計劃　將額外輸入約3,000護理員

▲ 港府推出院舍輸入護理員特別計劃，期望解決院舍業界護理員人手嚴重短缺的問題。（資料圖片）

勞工及福利局今日（14日）公布，行政長官會同行政會議通過推出院舍輸入護理員特別計劃，期望解決院舍業界護理員人手嚴重短缺的問題，預期2023年第二季正式推出。計劃下將額外輸入約3,000名護理員，各類型院舍均可申請。

勞福局發言人指，預計未來3年院舍業界需要至少額外約4,500名護理員，故今年《施政報告》提出推出特別計劃，在保障本地工人優先就業的前提下，適度容許安老院及殘疾人士院舍輸入護理員，放寬本地僱員與輸入護理員的比例，並精簡申請審批程序，預計申請審批時間將由約5個月縮減至約兩個月。發言人指，計劃將額外輸入約3,000名護理員，計及現時全港已有約4,000名輸入護理員，輸入配額上限為7,000人；預計仍有最少1,500個空缺須由本地求職者填補。

另外，各類型院舍均可申請輸入護理員，其中私營院舍及自負盈虧院舍每聘用一名全職本地僱員，最多只可申請輸入一名護理員；而津助院舍及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員，最多只可申請輸入一名護理員。而院舍提交申請時，須證明已經通過社會福利署署長指定途徑招聘本地人手，但未能填補空缺；本地招聘的薪金必須不低於聘請輸入護理員的薪金，而輸入護理員的薪金不得低於政府統計處編製的護理員每月工資中位數；



發言人指，政府會就特別計劃的實施安排諮詢勞工顧問委員會及院舍業界，並會在敲定特別計劃的實施和運作細節時適當考慮收集的意見，以期於2023年第二季推出特別計劃。

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責任編輯：黃悅晴