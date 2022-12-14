【夫婦放閃】暖男丈夫駱振偉一招冧妻　與太太結婚3年甜蜜如初

▲ 駱振偉為太太送上生日驚喜。

駱振偉（Thor）早前於劇集《繩角》表現突出，駱振偉所飾演的拳館大師兄「袁天就」戰死擂台一幕，網民睇得投入大呼傷心。現實中的駱振偉幸福非常，跟結婚3年的丹麥藉太太Katrine甜蜜到爆。

昨曰為Thor嫂的生日，由於禮物未到手，駱振偉親製電話模型氹太太。而這位寵妻暖男甚具心思，同時感激愛妻的陪伴，成為他操肌的動力。

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▲ 駱振偉跟丹麥藉太太Katrine 。（取自instagram）

駱振偉放閃

駱振偉昨晚於IG分享數張跟太太慶生照片，只見Thor嫂於生日蛋糕前合十許願。

當中留言道：「是日鬼妹生日，Happy birthday my love」駱振偉續指任職機師的太太昨早才由三藩市返港，差點滯留當地，幸好趕回來一齊慶生。他更叫網民盡情留言為愛妻送上生日祝福。

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除準備純素生日蛋糕和生日卡之外，駱振偉同愛妻一齊換新電話，不過電話耍1月中先有貨，甚有心思的他以紙摺了一個3D電話給愛妻，從相片所見，Thor嫂拿著電話模型拍照冧到爆。

另外，他寫道：「連佢都話大吉利是，你見佢攞住個電話幾開心，呢啲咪就係心思囉講幾多次啫，好明顯我就百無禁忌㗎啦，整咗我成個鐘㗎。」

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甜言盡顯幽默

貼心的駱振偉透露，太太工作了20個鐘，故樣子有點蒼白，最後他更幽默地玩「食字」寫道：「因為話哂佢都係白種人，點都要亂up下嘅，聽日再同佢食餐好，古乳有雲，老婆有笑容，天地都動容，好句好句」

網民大讚駱振偉有心思，當中包括「個電話模型好有心機 好sweet吖」和「大師兄每次出post都有一大段故仔睇又有笑話睇，難怪mrs lok可以咁靚，因為老公風趣笑得多人都靚D!」

去年Thor嫂生日，駱振偉帶太太上飛鵝山飲茶，之後更在社交網sweet爆留言：「其實快樂好簡單，Love You 。」之後更hashtag：「#鑽石與黃金唔及我一片真誠與真心」。

▲ 去年生日時，Thor一樣為太太送驚喜。（取自instagram）

不時網上放閃

在2019年，駱振偉與拍拖5年的Katrine於丹麥舉行婚禮，他謂結婚後人也成熟不少：「我在一個幸福的家庭長大，父母亦很恩愛，從他們身上學習好多，我要做好老公的責任，照顧好太太。」

婚後不時於社交平台放閃，兩年前為結婚一周年，駱振偉上載跟太太的婚照，更以英文留言向愛妻傳情，他表示雖然不是最好的一年，幸好夫婦手牽手共度患難，彼此更能捉緊對方，他更感謝太太的陪伴，形容Katrine如他他生命中的燦爛陽光。

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《繩角》演出獲肯定

而駱振偉於《繩角》中的努力獲觀眾認可，他曾經於TOPick訪問中表示，對他弗爆身型「心心眼」的當然也少不了其太太Katrine，「她是一個很健康的人、長期也會做運動。我一路在鍛鍊時，她也會陪伴我在天台上努力，我在用健身器材，她就會做瑜伽。有時一個人在鍛鍊也真的會磨蝕意志！ 」

洗碗通常都被不少人視爲不受歡迎的家務，Thor也相當欣然接受這項任務，不過也投訴對方「懶公平」：「我覺得想老公去做也可以，那就直接說出來。我們會在大掃除時抽籤，但我每一次也抽中洗廁所，她就負責整理露台。我也覺得男士應該做比較辛苦的，不過這樣也是情趣來的！」

Thor深明夫婦之間相處之道，並樂意「硬食」太太的安排，也是寵妻、負責任的表現。

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