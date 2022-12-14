【非禮脫罪】涉住所3度非禮菲傭　8旬退休醫生3非禮罪不成立

▲ 被告APTHORP Brian Drew。梁錦麟攝

八旬英籍前醫生涉於2018年起在住所內藉身體檢查非禮四旬菲傭，被裁定2項非禮罪成，判監30個月，隨後上訴得直，案件發還重審。涉案前醫生早前否認3項非禮罪，經審訊後，今（14日）被裁定全數罪脫。裁判官裁決時指，事主曾稱由於示威事件，警方或不會理會外傭投訴，故此在事發後6至12個月後才報警求助，認為說法並不合理。

英藉被告APTHORP Brian Drew（84歲），報稱退休人士，被控2項非禮罪，早前被加控1項非禮。經修定控罪指，被告於2018年9月11日、11月底至12月初及2019年4月4日，在壽山村道住所3次猥褻侵犯X。

裁判官裁決時指，事主X曾供稱被告玩弄她的胸部數次，但當時另1名家傭仍居住在被告家中，並在事後數小時回家，令人疑惑為何被告會於此情況下非禮剛入職的X。

裁判官質疑X在事發後曾與該同住家傭透露非禮，但未有向警方或朋友揭發事件，並繼續在被告家中工作，即使X明知在該家傭離職後，自己仍需獨自在家工作。

裁判官續指，X曾稱由於示威事件，警方或不會理會外傭投訴，故此在事發後6至12個月才報警求助。裁判官認為X的說法並不合理，在考慮X的證供與原審不盡相同後，認為X的證供存有疑點，遂裁定被告全數罪脫。

資料顯示，被告早前經審訊後裁定2項非禮罪罪成，被判監30個月。被告不服定罪上訴，高院法官裁定被告上訴得直，並批准控方將案件發還重審的申請。

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記者：梁錦麟