【聖誕節2022】商場聖誕主題限定店　蠟筆小新＋Disney＋193品牌

▲ 13吋蠟筆小新Action Figure。($1,480)(圖片由商場提供)

節日氣氛逐漸濃厚，不少商場也推出主題限定店來賀聖誕，就如新城市廣場 X 蠟筆小新、荃灣廣場 x Disney、The ONE X 藝人193主理品牌LILABOC等，去現場朝聖打卡之餘，更可掃貨買精品。

新城市廣場 X 蠟筆小新

商場由即日起至翌年1月2日，舉行「蠟筆小新 冬日市集」，重現日本春日部的隆冬溫泉度假村，從視覺、味覺和觸覺刷新冬日感官想像。首先跟小新和家人朋友仔「看」盡雪地溫泉度假村2大打卡場景，兼到「期間限定店」狂掃逾百款蠟筆小新限量精品，當中全港首發預購的13吋蠟筆小新Action Figure、8吋小白Action Figure、文青必備限量版蠟筆小新菲林相機、最新款人氣「蠟筆小新日常系列3」盲盒等，定必引發粉絲瘋搶。

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荃灣廣場 Disney主題綠悠夢幻聖誕

商場以木雕、綠色植物和燈光打造兩大主題「公主叢林派對」和「動物森林茶會」，一共8大Disney Princess與 Disney Animals主題的打卡位外，由即日起至明年1月2日，於L1中庭特設「Disney主題綠悠夢幻聖誕•期間限定店」，售賣逾250款商品，包括Disney文具及Francfranc聯乘家品，當中有「綠悠夢幻聖誕」主題限定精品、首度加推Disney Princess和Disney Animals的聖誕綠色植物，以及Francfranc聯乘的迪士尼公主家品及聖誕樹系列，粉絲們絕對不能錯過。期間限定店更設有「Disney Princess聖誕拱門」打卡位，瘋狂搶購心頭好時也別忘selfie打卡。

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The ONE X 藝人193品牌LILABOC

由即日起至明年1月2日期間，尖沙咀The ONE聯乘藝人193郭嘉駿主理之品牌LILABOC，首度於香港商場展出，以其招牌金句「知我咩料？！」點題，舉行「今個聖誕知你咩料市集」。市集由LILABOC 核心人物 「3仔」率領，新舊角色進駐8大打卡位，搞笑角色設定配合打卡情境，叫人會心微笑。同場有「LILABOC期間限定店」，獨家開賣LILABOC 30款期間限定新季精品，包括新角色「Art遲」尾巴的畫筆、腳下的豬仔錢罌、3仔HO HO HO Tee、3仔/鹿93毯、聖誕鹿93綠綠長袖衞衣等。市集內設有咪執輸Kepo許願祈福井，佳節前後一起許下心願。

記者︰劉妙賢