【秋冬穿搭】增添造型層次感必入樂福鞋推介　無痛增高拉長腳型比例打造逆天長腿

▲ 即睇6款時尚百搭名牌樂福鞋推介。

秋冬穿搭最怕臃腫，不過穿上厚底樂福鞋Loafers後，既可修飾腳型又可無痛增高，而且亦相當百搭，絕對是增添造型層次感必備的時尚單品!TOPick為大家推介以下6款名牌樂福鞋推介，想入手的女生不要錯過!

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Versace MEDUSA BIGGIE PLATFORM LOAFERS HK$5,500

▲ Versace MEDUSA BIGGIE PLATFORM LOAFERS。 (圖片來源:Versace官網)

秋冬季可以說是黑色併金色的天下。Versace這對黑色小牛皮製樂福鞋，鞋面綴以金色Medusa Biggie 花紋硬件，配上粗跟厚底鞋跟。復古味甚濃之餘，穿上腳後真是氣場全開。

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Celine 拋光公牛皮MARGARET TRIOMPHE飾鍊便鞋 HK$9,400

喜歡簡約、低調奢華的女生，可以考慮Celine樂福鞋。鞋面飾有復古華麗的鎖扣，搭配上短流蘇，充滿揉合法式時尚和復古元素，比起其他品牌的設計，更顯得低調內斂。

Gucci 皮革防滑鞋底馬銜扣樂福鞋 HK$9,500

▲ Gucci 皮革防滑鞋底馬銜扣樂福鞋 。(圖片來源:Gucci 官網)

一提起樂福鞋，大家都會想到Gucci馬銜扣的厚底樂福鞋。25毫米高的鞋跟，配上橡膠防滑鞋底，而圓形鞋頭配上黑色光面皮革，給人幹練感覺。鞋裡襯以藍色玫瑰花蕾印花，所以不少潮人都用來搭配Y2K的造型打扮。

Prada Chocolate拋光皮革無帶便鞋 HK$9,850

近年大受熱捧的Prada樂福鞋，憑著品牌經典搪瓷三角形標誌、縫線飾邊及厚身鞋底等復古風設計成功俘虜一眾時尚達人。而這對Chocolate樂福鞋有50毫米高，以經典拋光皮革縫製，鞋身為V形切口燙印橡膠沿條，設計出別出心裁又揉合經典和現代元素的鞋款。

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Chanel光面小牛皮便服鞋 HK$11,400

▲ Chanel光面小牛皮便服鞋。(圖片來源:Chanel官網)

如果認為黑色、白色過於普通的話，Chanel這對深綠色樂福鞋，用色特別之餘，又帶點奢華優雅感覺。另外亦有淺棕色可選，鍾情可愛風的女生必須入手。鞋面飾有金色CHANEL字牌，鞋跟位置CHANEL CC Logo，款式簡約配上精緻細節部分，絕對可點綴你的造型!

Roger Vivier Viv’ Go-Thick鑽扣漆皮樂福鞋 HK$13,500

喜歡奢華感，或想點綴冬天深色造型的話，不妨考慮RV的鑽扣漆皮樂福鞋。以漆皮手工製成，3.5厘米橡膠厚底設計，綴以大型鑽扣裝飾，展現帥氣俐落感。不論配搭裙或褲裝，都能顯出時髦感。而白色樂福鞋則適合簡潔成熟風格打扮，給人優雅感覺。

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責任編緝：張懿慧