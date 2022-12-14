【STEM教育】校際人工智能賽車比賽 李潤田紀念中學積極備戰

政府大力推動STEM教育，學校對學生的跨學科學習尤其重視，近年人工智能（AI）普及，東華三院李潤田紀念中學鼓勵學生參加人工智能Edge級方程式賽車比賽，提升學生對AI的學習興趣。

有學生於去年參加比賽鎩羽而歸，今年捲土重來，目標是為參賽的自動駕駛汽車提供更準確的資訊，改善編碼（coding)，達至更快更準完成賽道。

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智慧城巿聯盟主辦和STEM Plus協辦的「校際人工智能Edge-級方程式賽車比賽2022」，本周五(12月16日)一連三日舉行，有23間學校共81隊參加，比賽分初級組的Jetbot及高級組的JetRacer。

李潤田紀念中學在初級組和高級組分別派出兩隊參加，現時正積極備戰，當中不少學生於去年參加同一比賽，參加JetRacer中五生何俊毅、李焯烽、莊建汶和尹旭傑，其中何俊毅和李焯烽有參賽經驗，兩人都表示有助臨場選取最適合的路線擺放JetRacer。

另一隊JetRacer的成員全是中四級，分別是DHENGA ARUN、黃均銘、游柏禧和蔡守峰，蔡守峰去年參加初級組的Jetbot，他表示一直對人工智能（AI）的學習有興趣，故今年再接再厲，與志同道合的同學一同參加高級組賽事。

李潤田紀念中學今年派出兩組參加初級組的Jetbot比賽，均為中三學生且有去年的參賽經驗，兩隊的目標都希望入決賽，其中一隊是劉冠言、劉以諾、溫鎧仲和洪錦希，有參賽經驗的劉以諾和溫鎧仲稱，去年輸在速度，參賽車輛出現故障，今年已經提早準備，「期望在首圈賽事以首名出綫，決賽殺入三甲。」

學生願意參加不同的STEM比賽，與學校由簡單切入STEM教育有關。STEM統籌蔣念鐘老師稱，學校的STEM LAB 去年啟用，同時在初中設校本STEM課程，主要教簡單的概念，以體驗為主，學生有很多機會DIY和討論，過程中學生能享受STEM的樂趣，和增加對STEM的興趣，除今次比賽，學生之前亦曾參加無人機和機械人比賽。

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責任編輯：羅嘉欣

