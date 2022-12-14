王丹妮任黎明演唱會嘉賓　演釋東西方兩大天后歌曲

▲ 王丹妮投入練歌練舞。

王丹妮（Louise）獲邀出席12月17及18日一連兩日在中環海濱活動空間舉行的《Drive In Ultra：LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai》，任黎明演唱會嘉賓。

因此屆時除有黎明（Leon）唱歌外，王丹妮更會在台上行時裝騷兼獻唱兩首歌，當中包括Lady Gaga的《Born This Way》和王菲的《螢火蟲》。

解釋選唱歌曲原因

王丹妮更是繼上次參與黎明《一生幸福》MV演出後，再度結緣。獲邀的王丹妮深感幸運之餘亦不敢怠慢，連日來跟老師勤練歌舞，期望以最好狀態登上舞台。



兩首歌曲對於王丹妮來說都有箇中原因，首先Lady Gaga的《Born This Way》十分切合今次主題，希望大家對自己或身邊的男、女性朋友發放出無限的愛及關懷。

另外揀選王菲的《螢火蟲》則是希望能代表到每位模特兒都能在台上閃閃發光，就如螢火蟲燃盡自己的生命，將自己最好的表演呈現給大家。

家人力撐演出



早前，王丹妮曾透過電影《梅艷芳》 學習唱歌和跳舞，笑言雖有些基本功，但對她來說並不算輕鬆：「在《梅艷芳》中的演出都務求盡量貼近梅姐的聲線以及不同年代的技巧。除上次在金像獎唱歌給大家聽外，今次是首次正式用我自己的聲音唱歌，所以份外緊張。」



最後與另一半分隔兩地數月的王丹妮終於可以跟家人團聚，丈夫羅孝勇即將跟屋企人一同從澳洲返港，齊人出席力撐王丹妮首個在戶外的大型演出，開心地說：「大家可以一起歡度聖誕、新年，又可以支持這個演唱會，對我來說他們的支持給予我莫大的能量，更加希望做好今次的表演。」

