【愛要及時】媽媽病逝前留3段語音　兒子分享惹哭萬人

▲ 媽媽病逝前留3段語音，兒子分享惹哭萬人。

樹欲靜而風不息，無論人多大，雙親永遠是最安心的存在。日前內地一名男子分享，亡母在生前錄下3段語音訊息，當時男子的母親已生病中，仍奮力提起精神勉勵兒子，內容感人，惹哭不少網民。

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據《央視網》報道，遼寧一名男子的媽媽近日因病離世，悲痛中的他在深夜循環播放媽媽生前發給他的3段語音訊息。媽媽的語調聽來樂觀，並不時安慰兒子，點擊看對話內容：

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該些語音訊息一度登上內地微博熱搜，不少網民直呼感動，也有人觸景傷情，想起自己離世的雙親：「想念我的媽媽」、「不能看這些，會哭……」、「父母在，人生尚有來處」、「母愛確實偉大，我從小都是敏感又怕死之人，有了孩子以後我都不怕死了，我只怕自己讓孩子難受擔心，一想到這些就啥都不怕了」、「看到標題我就不敢看了，我會想起來我媽。2018年11月3日中午十二點多我媽去世了，我當時還在考試，等到考試完出來接到親戚的電話已經來不及了」。

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責任編輯：羅嘉欣