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【凍齡女神】39歲鄧麗欣晒白滑玉背　Stephy靠4大秘訣修出Fit爆身材

娛樂 13:46 2022/12/14

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鄧麗欣（Stephy）比初出道時更Fit！

鄧麗欣（Stephy）最近貼出露背出浴照，引來大量網民讚好及留言，並指現時的Stephy比初出道時更美。

39歲的Stephy不但美貌依然，身材亦Fit爆，原來她曾試過減肥失敗，幸好終於找到合適的方法修身成功。

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Stephy晒玉背

繼早前「找數」貼出泳裝照後，Stephy再於IG分享近照大晒白滑玉背，吸引大量網民留言，大讚她皮膚靚身材正。現正於台灣的Stephy說：

自完成拍攝之後
台北每天都下著不慌不忙的毛毛細雨
濕濕冷冷
泡個溫泉♨️
最好不過🤍

#台北拍攝順便玩下之旅
#泡溫泉
#白硫磺
#北投
#今天轉涼
#大家注意保暖

初出道的Stephy曾有少許Baby Fat，她曾為了減肥而只吃梳打餅和雞蛋，卻令自己吃不飽又未能瘦身。

其後，她開始找尋各種減肥方法，並終於找到合適自己的方法。

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【飯戲攻心】兩地女神鄧麗欣VS林明禎二選一　網民力撐本地薑：都係港女親切啲！

奇異果作早餐

Stephy每天會進食兩個奇異果作早餐，有助清腸之餘亦有豐富的膳食纖維，令她輕鬆排毒。

她又會於早上喝一杯黑咖啡，助她提神及去水腫。

蕃薯作正餐

曾經茹素的Stephy發現自己長期缺少肉類蛋白質，以致令精神及體力變差，她現時會進食白肉及海鮮以攝取蛋白質，又會吃高纖維及有飽足感的蕃薯作正餐，且每一餐都堅持只吃低卡路里及清淡食物，增加肌肉的同時亦令皮膚變靚。

23歲的Stephy。（IG圖片）

進食次序

Stephy很重視進食的次序，她會先吃水果，再吃蔬菜，最後吃肉類。

此舉有助她避免進食過多份量的食物，且有助消化腸胃，形成Fit爆身型。

勤做運動

作為運動健將，Stephy除了有良好飲食習慣，也會經常運動，包括跑步、行山、打排球及瑜伽，練出姣好線條及保持纖瘦身型。燃燒脂肪。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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