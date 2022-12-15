【教育專訪】深信實踐與理論結合學生最得益　前IVE院長：掌握技能也要培養同理心

▲ 梁美智（右三）參加上月底舉行的第三屆「教育的未來」香港及大灣區論壇，由香港聯合國教科文組織協會和平中心主辦。（受訪者提供）

生涯規劃是近年本地中小學生的「必修課」，名號相當宏大，就像是整個人生的計劃書。有人會嘲諷讓小學生規劃人生是揠苗助長，甚或是局限了孩子的可能性，但就像「我的志願」可以改變，規劃也非定案，預早設想，總好過事到臨頭，才茫無頭緒，就像前IVE院長梁美智。

「那個年代沒有生涯規劃，讀完書、甚至是讀完大學也不知道自己可以做甚麼。」梁美智笑言曾有學生開她玩笑：「他說：『Miss，我都唔明點解你會揀做老師嘅！』不過我又很開心，而且很感恩自己走進了教育這一行。」在香港大學讀社會科學的梁美智，畢業後卻感茫然。「因為只學了知識，卻沒有技能，不覺得自己可以勝任甚麼理想的工作。當時知道有位師姐去了英國讀秘書，自己工作一段時間，儲夠了錢，便也學師姐那樣，去英國倫敦讀秘書！」

到埗不久後，她接觸到更為專業的秘書工種：「公司秘書，現在說出來大家都知道是甚麼，但在當時的香港而言，則是相當新的職業。」讀畢課程的她順利找到工作，聘書竟是來自香港的理工學院。「Hong Kong Polytechnic那時正在擴充，在英國請人，我就加入了他們的Department of Accountancy。」

說起當年仍未升格為大學的理工歲月，梁美智充滿驕傲：「當年Polytechnic的Department of Accountancy就像少林寺，大家都身懷十八般武藝，當年的學生現在不少已在大學擔當要職。」作為開拓者一分子的她，其時努力為學院課程取得專業認證，而學生的成功就是最好的滿足感。

參與見證IVE成立

在理工除教學外，梁美智參與了不少課程發展與專業認證相關的工作，讓她後來在香港專業教育學院（IVE）前身的香港科技學院中大展所長。「當時政府希望將所有Sub-degree Programme（專上教育課程）統統編進一個新的學院，VTC（職業訓練局）接了這個任務，將旗下的香港工業學院和香港科技學院合併，便成了現在的IVE。」

梁美智對於結合理論與實踐的教學模式早有想法，很大程度源於自己的親身經歷。「當年教書沒有現在那麼嚴格，很多人教書前都未有教育文憑，我也是。自己教了幾年後發覺還是不行，便去中大讀回教育文憑，算得上是邊學邊做。當時我開始覺得，『邊學邊做』就是未來教育的重要方向。」

▲ 香港聯合國教科文組織協會和平中心關注於和平、教育、多元等議題。（受訪者提供）

深信實踐與理論結合

從加入職業訓練局至參與香港科技學院的籌辦工作，再到見證IVE的成長，並先後出任IVE摩理臣山分校及屯門分校的院長，梁美智直言能夠找到一份令自己有機會發揮所長的事業很幸運。「當年畢業後並沒甚麼就業輔導，自己對前路也感到迷惘，後來遇到機會能嘗試教育工作，發覺有挑戰性之餘自己也有滿足感。」

能夠在踏入社會之初找到感興趣且適合自己的事業，是機遇也是幸運。但身為教師的她自然不希望學生的前途要仰賴運氣，這也使梁美智深信愈早讓學生體驗實踐，將愈早幫助學生找到適合的發展路向。「我在IVE時積極聯絡業界，讓學生得到實習機會，也讓業界藉此了解這批準社會新鮮人，是雙贏的做法。」如今本地中學引入職場實習或職場導師已相當普遍，梁美智認為，這是社會發展的必然趨勢，也是教育因應潮流而產生的變化。

教育論壇探詩人才培育

上月底於香港故宮文化博物館舉行的第三屆「教育的未來」香港及大灣區論壇，由香港聯合國教科文組織協會和平中心主辦，作為和平中心聯合創辦人的梁美智，個人對於未來教育的看法，也正與中心早前委託獨立研究公司進行的調查結果所脗合。這項於2022年9月至10月進行的調查，對象包括教育人員、大學生、家長和企業代表，參與者超過1,200人。報告中六成以上受訪者認為香港應培育更多有自我管理、解難、創意和思辨能力的人才。

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梁美智指：「因為知識在這個年代已是隨手可得，上網一找，任何內容都能立即知道。而且知識是無限的，比起背誦默記，更重要的是各種技能的掌握、同理心以及成長型思維。」

今年論壇的主題為「培育人才，拓展可持續未來」，而「教育的未來」則是聯合國教科文組織的全球倡議，旨在重新構想知識和學習如何塑造人類和地球的未來。和平中心召集不同持份者，在論壇上討論教育的各種可能性，促進關於未來教育的討論，並通過持份者的集體智慧，令所有人參與其中，集思廣益，共建更美好的未來。

記者：王嵐