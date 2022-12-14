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【晚吹戀講嘢】鍾雨璇發現前度出軌痕跡　內褲驚見女性分泌物

娛樂 16:40 2022/12/14

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

鍾雨璇分享前度出軌好爆！

由郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）主持的ViuTV兩性清談節目《晚吹戀講嘢》，深受觀眾歡迎。

日前播出的一集便邀請歌手鍾雨璇（O3）當嘉賓，大談發現前度男友出軌的痕跡，O3指當時二人同居時會為男方洗底褲，期間發現離奇污漬。

【晚吹戀講嘢】港女曾遇男友一周偷食一次　女生報復式出軌惹血光之災

鍾雨璇驚爆前度出軌嘅事。

發現出軌痕跡 

她說：「首先底褲裏面有佢分泌物嘅漬，面頭就有啲淺色嘅漬，你都諗到佢同啲女仔玩得有幾癲，仲有喺唔同嘅位置，好明顯係女仔嘅分泌物。」令193、Ashina、Helen及浩南全場嘩然！

O3續說：「試過牛仔褲都有，唔剩係底褲，有一撻撻白色漬。」193更笑言：「可能佢去嘅係全裸夜總會。」O3表示他應該有後續。

Ashina問O3那麼他幾點回家？O3說：「經常凌晨4﹑5點。」

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浩南平時會聞底褲？

之後浩南突然語出驚人，問O3：「你有冇聞過佢啲底褲？」即令全場笑爆嘴！浩南解釋表示：「因為我洗衫嘅時候，會放漂粉，嗰啲洗衣粉會令啲衫嗰面白咗。」

193再問O3還有否出軌痕跡，她說：「喺恤衫仲發現過唇膏同胭脂印。（佢唔知自己發生咩事？）佢都飲醉了，返到嚟仲幫佢除晒啲衫入洗衣籃，完全冇意識。」

所以話愛情是盲目，看O3的經歷就知道！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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