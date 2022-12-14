【世界盃2022】前港足門將三度出戰世盃外圍賽　七叔朱國權教長者踢足球養生

▲ 作為前香港足球代表隊，七叔朱國權參與過不少大型國際賽事，曾出戰3屆世界盃外圍賽。

今屆卡塔爾世界盃2022已進入四強階段，戰況愈趨激烈。電視轉播中一幕幕令人興奮激昂、惋惜落寞的對壘，令所有球迷忘乎所以。而與此同時，本港亦有一班資深足球愛好者，同樣在綠茵場上揮灑汗水，不為爭奪名譽勝利，只為享受踢波的樂趣。作為教練之一的前港隊守門員朱國權坦言：「大家踢得安全、開心就最好！」

人稱七叔的朱國權，是前香港足球代表隊守門員，為本港70年代足球壇上一名強悍將領。旺角區長大，自小在麥花臣球場踢波的朱國權，因被球探發掘而以19歲之齡加入流浪預備組。七叔自言因自己身材高大，加上當時隊內欠缺守門人選，便自然成為了守龍門。「就這樣開始了我的守門員生涯。」

作為前香港足球代表隊，七叔參與過不少大型國際賽事，曾出戰3屆世界盃外圍賽。而說到七叔最令人難忘的賽事，必是1975年第6屆亞洲盃第3組預賽準決賽，那場由香港對北韓的賽事，上半場被北韓領先兩球，下半場港隊追回兩球扳成平手，緊湊刺激，後更因雙方均於加時再進一球，不得不進行互射十二碼決勝負。賽事經過頭5輪的12碼後，踢至進入突然死亡階段。七叔先後救出3球，並在第11輪親自操刀射入，可惜最後仍以12碼總比數13：14落敗。

▲ 星級教練團不少是昔日球壇名將，如今「落區」親身指導長者，回饋社會，推廣足球運動。（湯致遠攝）

知足常樂長者足球計劃

掛靴後，七叔先後成為甲組及港隊，以及不同足球組別的教練，至今已經超過20年。「我由1998年開始做，教香港隊龍門，教了11年，在東亞拎了金牌後就不做了。」那場令全港球迷興奮雀躍的賽事，由香港對日本，在一比一的平手下互射十二碼，最終以4：2獲得勝利。「之後足總便找我教其他足球班，如青訓，或到不同地區幫忙，像今天這個知『足』常樂長者足球計劃。」

「賽馬會知『足』常樂長者足球計劃」屬於一期8堂的長者足球活動，每星期一天，早上9點至11點，在各區的草地球場開班。因反應踴躍，已一再續辦，未來更有可能成為恆常活動。教練團可謂星級陣容，位位均是當年香港足球界的名將，如朱國權、林慶麟、顧錦輝、丘建威等。學員有的是從未接觸過足球的退休人士，也有年輕時已熱愛足球的愛好者，還有結伴來參加的可愛夫妻檔。

▲ 朱國權（七叔）是 70 年代的香港足球代表隊守門員，更出戰過多場國際賽事，包括 3 屆世界盃外圍賽。（湯致遠攝）

七叔每星期走兩場，星期二在跑馬地四號足球場、星期五則到界限街十一人足球場，專責教守龍門。場內波友絕大多數是男性，早前聽七叔說起的女波友，放眼全場只見兩位。「因為今天太多人，她們全部去了櫻桃街七人足球場了。」留下的一位是和丈夫一起參加，另一位則是一直跟着七叔練守龍門的小玲。

「我之前踢開健步足球，不過守龍門就是第一次學，很好玩！」全副裝備上身的小玲相當矯健，對每星期一次的練習更是大呼滿足。「太遲起步了！足球好玩刺激又有意義，就像人生，每一次球來到都要做選擇，是交出去抑或接實，都要立即判斷。」她笑言自從學習守龍門後，自己亦更留意角球、龍門的表現。「以前睇波只係睇入波㗎嘛！現在就懂得看龍門，也才知道撲接多麼不容易。」需要定時做物理治療的她，更因練習足球而改善了身體。「物理治療師問我做了甚麼運動，為何肌肉量沒有流失反倒增加了。」

▲ 這項長者足球計劃參加者眾，全場近五十多位學員與教練難得來張大合照。（湯致遠攝）

前港隊球員做教練

草地足球場上大約50多位老友記，由9位教練帶領，每兩位教練負責約10至20名學員，各自進行熱身、練習，有練對傳的、亦有專注射門的，而七叔的學生則在場上一角和他不斷練習守門。戴上手套、穿上波鞋的兩人聽着七叔的口號指令，一下接着一下彎身蹲下撲接，或跳起伸手搶接。

在場有份擔當教練的前港隊足球員丘建威，笑言活動讓一眾年長波友多了一個社交聯誼的機會，就像結伴行山般，大家每個星期出來一次，舒展活動一番，在太陽下踩踩草地，非常健康。事實上就現場所見，活動絕不止於此，場內參加者人人落力運球、奔走，當小組教練說話時都屏息專注，氣氛輕鬆卻並不隨便。

▲ 參加者年齡約為 50 歲至 70 歲，雖年輕不再，卻無阻大家的投入程度。（湯致遠攝）

最後半個小時或45分鐘則是教練口中的「打Game」時間，球員會落場來一節友誼第一的比賽。七叔在場邊看着說：「你看有些真的跑得很快，是有踢開波；有些就動作慢一點，是未踢過的。」場內球員不只程度不一，年齡也有點差距，由50歲至68歲也有，他直言安全會是最大考慮，因為大家一踢起來難免開心投入，教練便要適時提醒，注意動作安全。聽着比賽場上一句接一句的「快啲喇！」，卻又時時充滿歡樂笑聲，就知道這群「資深」波牛投入又享受。

學員滿足開心大讚

場上一對可愛夫妻檔自我介紹時，太太指先生花名「喀麥隆」，自己則為「隆嫂」。「我們本身有踢開波呀，今次我踢後衛！」笑咪咪的太太和跑得滿頭大汗的先生，相映成趣；另一位被丘教練大讚的球員「華仔」，幾乎是全場跑得最起勁的一位，球技更是嫻熟，一問原來已年屆68歲。「後生時有踢開波，後來要搵食無踢，現在半退休，可以每星期來，好開心！」另一位學員Jackie開心指，參加活動後不單每星期有落場踢波的機會，更有前港隊做教練，機會難得。「自己想踢book場難，約人也難，現在有草地還有教練指導，真的很好呀！」

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比賽完場後大家排在一起大合照，適逢香港足球總會姚經理今天也來到現場，他告訴大家，因計劃得到大家喜愛、支持，加上防疫措施放寬，未來或有機會衝出香港，與大家一起到海外踢波。一眾波友聽罷隨即起哄歡呼，人人笑不攏嘴。綠色草地上一群沒有被年齡、體能設限的新舊足球愛好者，快樂又滿足，滿溢整個界限街遊樂場。

記者：王嵐