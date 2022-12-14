【強制檢測】九龍灣德福花園99人受檢　均已按規定進行檢測

▲ 九龍灣德福花園99人受檢，均已按規定進行檢測。（資料圖片）

九龍灣德福花園B2座早前被納入強制檢測公告，公務員事務局今日（14日）聯同秀茂坪警區和衞生署在上址進行執法行動。行動今日上午約8時開始，至上午約11時10分結束。

今日上午約8時起，政府派員於九龍灣德福花園B2座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有新冠狀病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

政府在是次行動共檢查了99名受檢人士，均已按規定進行檢測。



政府感謝受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作，共同抗疫。政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：陳麗娜