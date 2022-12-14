【謀殺懸案】藥廠老闆夫妻皮帶纏頸陳屍泳池　兒子否認謀殺懸紅2億緝兇

▲ 加拿大藥廠老闆夫婦5年前被殺，陳屍泳池。

世界各地時有發生謀殺案，且不少真兇仍逍遙法外。加拿大富豪巴里謝爾曼（Barry Sherman）及妻子哈妮（Honey Sherman）在2017年12月被發現陳屍多倫多豪宅地下室。警方調查至今近5年仍未鎖定疑兇，家屬近日將懸賞金提高至3500萬加幣（約2億港元），呼籲人們提供破案線索。

據外媒報道，事發於2017年12月，75歲的謝爾曼和70歲的哈妮遭謀殺身亡。當時有地產經紀帶客睇樓，來到謝爾曼夫婦位於多倫多的豪宅，走入地下室驚見夫婦的遺體，兩人呈現半坐姿，皮帶纏頸繫在泳池欄杆上。

▲ 謝爾曼是加拿大其中一名最有錢的富豪。（AFP圖片）

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最初警方估計是「謀殺後自殺」，直至案發6周後才確認二人都是「具針對性」的雙重謀殺受害者，因頸部受壓而死。去年12月，當局公布閉路電視畫面，顯示有一名男子在案發前夕現身死者住所外的行人路，行徑高度可疑，呼籲公眾提供信息，惟最終沒有下文。

自謝爾曼夫婦被謀殺後，警方最少進行了250次證人面談，收到逾千宗公眾舉報，並發出41份逮捕令，可惜真兇仍逍遙法外。謝爾曼家族懸紅1000萬美元希望緝拿兇手，近日死者夫婦的兒子喬納森（Jonathon Sherman）再加碼賞金至3500萬美元。他在聲明中表示，

直到做了邪惡行為的真兇被繩之以法之前，一切都不可能結束。

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女兒暗示兄長涉案

謝爾曼是加拿大其中一名最有錢的富豪，創立當地最大藥廠之一的奧貝泰克（Apotex），淨資產估計50至100億美元（約388億至777億港元），兩人育有4名子女，他與妻子以熱衷慈善聞名，向醫院、大學及猶太機構捐款數百萬美元。

不過，案發前藥廠輸掉5億美元的訴訟，面臨龐大的財務壓力，甚至為此裁員。有指當時謝爾曼要求兒子喬納森（Jonathon Sherman）償還5000萬加幣，解決藥廠現金短缺的問題。

喬納森曾被妹妹亞歷珊卓（Alexandra Krawczyk）暗示涉及父母謀殺案，兩兄妹因而決絕，他堅決否認涉案，指自己一直被痛苦和失落感覺淹沒，「當我意識到自己的兩名孩子將永遠無法見到祖父母，每日都感受到無法估量的痛苦」，他還指，父母本身應該好好享受他們多年勞動的成果，像其他祖父母一樣與家人安度晚年。

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責任編輯︰王明芳