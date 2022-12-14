【恐怖意外】陪月員誤將酒精當生理鹽水抹眼　未滿月B女眼角膜燒傷恐失明

▲ 內地有陪月員誤將酒精當生理鹽水，為女嬰抹眼。

有產後媽媽會找陪月員幫忙照顧初生BB，希望寶寶獲得妥善照顧，可是有內地媽媽產後入住了月子中心，陪月員在照顧BB時竟然出意外，將酒精當生理鹽水為BB抹眼，BB即時疼痛大喊，診斷出眼角膜燒傷，媽媽擔心BB日後會有失明的風險。

酒精當成生理鹽水抹眼

據內地《湖北綜合頻道》媒體報道，武漢市江夏區的陳女士10月底誕下一對龍鳳胎，入住每月費用3萬元人民幣（約33,480港元）的月子中心。龍鳳胎中的姐姐患有淚管閉塞，醫院交代照顧時要特別小心。11月24日，月子中心陪月員本來想用生理鹽水為BB清理一下眼睛，怎料她錯將酒精當成生理鹽水，將酒精倒入容器，未有發現不是生理鹽水，繼續用酒精為BB抹眼。

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媽媽當時在場，形容女兒即時大喊起來，模樣十分痛苦，她即時拍片留記錄。當時陪月員發現出問題，即時反覆用生理鹽水沖洗女嬰的眼睛，以作即時急救。事後女嬰被送去醫院看眼科門診，當時被診斷為雙眼角膜化學性燒傷，雙眼角膜出現輕度充血的狀況，而當時眼睛可張開。

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眼角膜燒傷有失明風險

媽媽轉述醫生的話，指出雙眼角膜化學性燒傷對女嬰對眼球傷害，至少3至6個月後才能看得出來其嚴重程度，需密集去覆診檢查眼睛有否留有長遠影響，致視力受損，甚至有失明的風險。

內地媒體記者就此追訪該月子中心的負責人，他承認是職員的疏忽引致是次意外，生理鹽水和酒精都是用上大小相若的塑膠樽，職員錯誤調亂，而負責人強調只用酒精擦了女嬰眼睛的外圍，澄清未有入眼。

負責人表示孩子已到醫院進行5次檢查，醫生指她不需要住院。中心亦會跟進之後女嬰的覆診，包括後續治療費會全數承擔，不會逃避責任，可以簽署承諾書，同時承諾日後會加強管理避免再出現同類型意外。為了表達歉意，中心讓陳女士跟孩子免費住多了十多天，費用約1萬多元人民幣。

初生嬰常有淚管閉塞

據本港衞生署家庭健康服務資料，初生嬰兒由眼角通往鼻腔的淚管比較幼小，容易有輕微閉塞，使淚水積聚在眼角，當淚水乾涸後便會形成「眼膠」。為寶寶清潔眼膠，首先清潔雙手及預備清潔的用品，包括已煮滾的凍開水、清潔的棉花球和盛器。用已沾濕凍開水的棉花球由近鼻樑的眼角開始向外抹，每粒棉花球只可抹1次，重複以上抹拭過程，直至雙眼乾淨為止。若寶寶的淚管有輕微閉塞的現象，可用清潔的手替寶寶按摩眼角近鼻樑的地方，並向下推按，每天大約3次。大部分嬰兒淚管閉塞的情況，在6個月大左右便會改善，若在1歲時情況仍未改善，便需要看眼科醫生。

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責任編輯︰王明芳